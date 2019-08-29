Lübnan ordusu, israil iha'sına ateş açtı (görüntülerle)
Lübnan askerleri, İsrail'e ait bir insansız hava aracına (İHA) ateş açtı.
29.08.2019 10:00
Lübnan askerleri, İsrail'e ait bir insansız hava aracına (İHA) ateş açtı. Lübnan, İHA'nın sınır ihlali yaptığını duyurdu.
Lübnan medyası, ordunun İsrail'e ait İHA'ya, ülkenin güneyinde bulunan Aadaysit Marjaayoun köyü yakınlarında ateş açtığını duyurdu.
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Lübnan medyası, ordunun İsrail'e ait İHA'ya, ülkenin güneyinde bulunan Aadaysit Marjaayoun köyü yakınlarında ateş açtığını duyurdu.
O anlara adir görüntüler ise bölgedeki vatandaşlarca kayda alındı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Askerlerin İHA'ya ateş etmesi
Kaynak: DHA