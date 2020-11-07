Lübnan ordusu: İsrail'e ait İHA hava sahamızı ihlal etti
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Lübnan ordusu: İsrail'e ait İHA hava sahamızı ihlal etti

07.11.2020 01:09 | Son Güncelleme: 07.11.2020 01:14
Lübnan ordusu: İsrail'e ait İHA hava sahamızı ihlal etti

Lübnan ordusu, İsrail'e ait insansız hava aracının (İHA) ülke hava sahasını ihlal ettiğini duyurdu.

Lübnan ordusu, İsrail'e ait insansız hava aracının (İHA) ülke hava sahasını ihlal ettiğini duyurdu.

Lübnan ulusal haber ajansının (NNA) haberine göre, Lübnan ordusuna bağlı Rehberlik İdaresi yaptığı yazılı açıklamada, yerel saatle 11.12'de İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) Lübnan hava sahasını ihlal ettiği belirtildi.

Ülkenin en güneyindeki Binti Cubeyl kazası yakınlarında İHA tarafından yapılan ihlalin 5 dakika sürdüğü ifade edilen açıklamada, ihlal olayının BM Geçici Görev Gücü (UNIFIL) ile koordineli olarak takip edildiği bildirildi.

Eylül ayında Lübnan ordusu, İsrail'e ait bir İHA'nın ülke hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle düşürdüğünü duyurmuştu.

BM geçen aylarda her iki tarafa da kara, deniz ve hava sınırları üzerinde karşılıklı ihlallerden dolayı sükunet çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

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