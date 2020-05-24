Lübnan müftüsünden, başbakanın yetkilerine dokunulmaması uyarısı
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Lübnan müftüsünden, başbakanın yetkilerine dokunulmaması uyarısı

Lübnan Müftüsü Abdullatif Deryan, başbakanın yetkilerinin kısıtlanmasına yönelik her türlü adıma karşı olduklarını açıkladı.

Lübnan müftüsünden, başbakanın yetkilerine dokunulmaması uyarısı
24.05.2020 14:23 | Son Güncelleme: 24.05.2020 14:23

Lübnan Müftüsü Abdullatif Deryan, başbakanın yetkilerinin kısıtlanmasına yönelik her türlü adıma karşı olduklarını açıkladı.

Deryan, başkent Beyrut'un merkezindeki Muhammed El-Emin Camisi'nde verdiği bayram hutbesinde, Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın partilere ve meclis gruplarına hükümetin kararlaştırdığı bütçenin planının görüşülmesi çağrısına tepki gösterdi.

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab'ın da hazır bulunduğu bayram namazında konuşan Deryan, başbakanın dışlanmaya çalışıldığını belirtti.

Deryan, "Ne anayasanın ihlal edilmesini ne de başbakanın yetkilerinin elinden alınmasını kabul edebiliriz. Bu adım, anayasal kurumların yetkilerinin ihlalinden çok, siyasi kriz tehlikesine yol açar." dedi.

Ramazan ayının yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) olumsuz etkisi nedeniyle zor geçtiğini söyleyen Deryan, salgının ekonomik anlamdaki yıkıcı etkisine dikkati çekti.

Deryan, hükümetin ekonomik krizden çıkış ve yolsuzluğu önlemek için elinden geleni yaptığını ifade ederek sorumluluğun, siyasetçilerin yanı sıra finansal kurumlarda olduğunu kaydetti.

Lübnan'daki ekonomik kriz

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisinin, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşadığı ifade ediliyor.

Ülkede faaliyet gösteren birçok şirket, birkaç aydan beri çalışanlarını işten çıkarma veya maaşlarını ciddi oranda düşürme yönünde adımlar attı.

Yerel para birimi Lübnan lirası ise Merkez Bankası kuru sabit tutsa da karaborsada her geçen gün değer kaybı yaşamaya devam ediyor. Resmi kurda bir Amerikan doları, 1500 Lübnan lirası olmasına rağmen karaborsada 4 bin liranın üzerinde işlem görüyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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