Lübnan Müftüsü Şeyh Deryan'dan uluslararası topluma İsrail'in saldırılarına karşı harekete geçme çağrısı
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Lübnan Müftüsü Şeyh Deryan'dan uluslararası topluma İsrail'in saldırılarına karşı harekete geçme çağrısı

Lübnan Müftüsü Şeyh Deryan'dan uluslararası topluma İsrail'in saldırılarına karşı harekete geçme çağrısı
Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi - Haberler | Güncel

Lübnan Müftüsü Şeyh Abdullatif Deryan, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi ile diğer bölgelerdeki Filistinlilere yönelik saldırılarını durdurması için uluslararası toplumun hızlı adımlar atması çağrısında bulundu.

Lübnan Müftüsü Şeyh Abdullatif Deryan, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi ile diğer bölgelerdeki Filistinlilere yönelik saldırılarını durdurması için uluslararası toplumun hızlı adımlar atması çağrısında bulundu.

Şeyh Deryan, Başbakan Hassan Diyab'ın da hazır bulunduğu başkent Beyrut'taki Muhammed el-Emin Camisi'nde bayram namazını kıldırdı.

Deryan, bayram hutbesinde, İsrail'in Filistinlilere ve kutsallara yönelik saldırıları ile Lübnan'da ekonomik krize rağmen yeni hükümetin kurulamamasına tepki gösterdi.

İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) yanı sıra Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ve uluslararası topluma, İsrail'in saldırılarını caydıracak hızlı adımların atılması ve başkenti Kudüs olan bağımsız devletlerine kavuşmak isteyen Filistinlilere insafla yaklaşılması çağrısı yapan Şeyh Deryan, "Kudüs, Arap ve İslam'ın birlik adresi olarak kalacağı gibi Filistin meselesi de öncelikli davamız olarak kalacaktır." dedi.

"Sessiz kalmanın mümkün olmadığı sistematik terör"

Lübnan'da Sünni Müslümanların dini mercisi konumundaki Müftü Şeyh Deryan, "Mescid-i Aksa'nın avlusunda işgalci düşman İsrail tarafından gerçekleştirilenler, apaçık insan hakları ihlalleridir. Bu ihlaller, Kudüslüler ile Filistinlilerin yanı sıra dünyadaki Araplara, Müslümanlara ve Hristiyanlara yöneliktir. Bunlar, karşısında sessiz kalmanın mümkün olmadığı sistematik terördür." diye konuştu.

Lübnan'da ekonomik krize rağmen bağımsız teknokratlardan oluşacak yeni hükümetin kurulması yönündeki yerel ve uluslararası girişimlerin aylardır sonuç vermediğini hatırlatan Şeyh Deryan, "krizin sebebinin herkesin bildiği üzere kişisel çıkarlar olduğunu" savundu.

Lübnan'daki durumun sosyal şiddet ve daha sonra açlık devrimine yol açmasından endişe ettiklerini dile getiren Şeyh Deryan, hükümeti kurmakla görevlendirilen eski Başbakan Saad el-Hariri'nin önündeki engellerin sürdüğü ve yeni hükümet kurulmadan çöküş ve yıkımdan kurtulmanın mümkün olmayacağı değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi

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