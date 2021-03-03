Lübnan Müftüsü Şeyh Deryan'dan Dünya Kudüs Haftası'na destek
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Lübnan Müftüsü Şeyh Deryan'dan Dünya Kudüs Haftası'na destek

03.03.2021 03:49 | Son Güncelleme: 03.03.2021 03:52
Lübnan Müftüsü Şeyh Deryan'dan Dünya Kudüs Haftası'na destek

Lübnan Müftüsü Şeyh Abdullatif Deryan, 6-12 Mart arasında düzenlenmesi planlanan Dünya Kudüs Haftası'na destek verdiğini açıkladı.

Lübnan Müftüsü Şeyh Abdullatif Deryan, 6-12 Mart arasında düzenlenmesi planlanan Dünya Kudüs Haftası'na destek verdiğini açıkladı.

Lübnan Müftülüğünden yapılan açıklamada, Şeyh Deryan, Lübnan'daki Filistin ve Kudüs'e Destek Daimi Komitesiyle müftülük binasında bir araya geldi.

Açıklamada, söz konusu "Dünya Kudüs Haftası" organizasyonunun Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı öncülüğünde dünyadaki çeşitli alim birlikleri ve kuruluşlarının katılımıyla başlatıldığı vurgulandı.

Görüşmede, Müftü Deryan, recep ayının son haftasının Dünya Kudüs Haftası etkinliklerine ayrılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu münasebetle recep ayında Lübnan'daki tüm camilerde iki cuma hutbesinin Kudüs'e, İsra ve Miraç olaylarına tahsis edileceğini belirtti.

Komite Başkanı Şeyh Ahmed Derviş el-Kurdi de İsrail'le normalleşmeye karşı mücadele kapsamında tüm dünya Müslümanlarına Dünya Kudüs Haftası'nda Filistin ve Kudüs'e destek etkinlikleri düzenleme çağrısı yaptı.

Dünya Müslüman Alimler Birliği de 22 Şubat'ta recep ayının son haftasının Kudüs ve Aksa haftası olması yönünde duyuru yapmıştı.

Öte yandan Komite internet sitesinden, söz konusu haftanın Mescidi Aksa'yı koruyan murabıtları desteklemek amaçlı ve Selahaddin el-Eyyubi'nin 27 Recep 583 hicri tarihinde Kudüs'ü Haçlıların elinden almasının anısına düzenlendiği belirtilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

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