Lübnan Müftüsü: "İşlerimizi yönetecek ve açlık endişesinden kurtaracak bir hükümetten mahrum bırakılıyoruz"

Lübnan'da Sünni Müslümanların dini mercii konumundaki Müftü Şeyh Abdullatif Deryan, işleri yürütecek ve halkı açlık kaygısından kurtaracak bir hükümetten mahrum bırakıldıklarını söyledi.

Lübnan'da Sünni Müslümanların dini mercii konumundaki Müftü Şeyh Abdullatif Deryan, işleri yürütecek ve halkı açlık kaygısından kurtaracak bir hükümetten mahrum bırakıldıklarını söyledi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre Müftü Deryan, hicri yılbaşı münasebetiyle Lübnan haklına hitaben bir mesaj yayımladı.

Lübnanlılar ile Arap ve uluslararası toplumun istediği kurtuluş hükümetinin kurulmasının halkın sorunlarının çözümü için bir başlangıç olacağını belirten Deryan, ülkede onurlu bir yaşamın tüm unsurlarını alt üst eden çöküşün sorumluluğunun devlete ve yönetim makamlarına ait olduğunu vurguladı.

Deryan, "Eğer devletin ve vatanın kurtulmasını istiyorsak Lübnan halkının sefaleti karşısında gözlerini, kulaklarını ve vicdanlarını kapayanları değiştirmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

Birkaç gün içinde kurulmasını temenni ettikleri hükümetin reform için büyük çabalar sarf etmesi gerektirdiğini kaydeden Deryan, hükümetin kurulmasında yaşanan gecikmenin bedelini halkın tamamının ödediğini vurguladı.

Deryan, kuşatma altında olduklarını aktardığı açıklamasında "İşlerimizi yönetecek ve açlık endişesinden kurtaracak bir hükümetten mahrum bırakılıyoruz." ifadesini yer verdi.

Müftü, mesajında ayrıca siyasi ve fikri çeşitliliklerine rağmen Lübnanlılar arasında nasıl ki fitneye yer yoksa, ülkedeki Müslümanlar arasında da fitneye yer olmadığını vurguladı.

Lübnan'daki ekonomik ve siyasi durum

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından kırılgan bir yapıya sahip Lübnan'da, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük ekonomik kriz yaşanıyor.

Beyrut Limanı'nda Ağustos 2020'de meydana gelen büyük patlama, Lübnan'daki ekonomik sıkıntıları arttırdı ve yeni bir hükümet krizi doğurdu.

Başbakan Hassan Diyab hükümeti, patlama sonrası gelen tepkiler üzerine, 10 Ağustos 2020'de istifa etti, ancak siyasi gruplar arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle ülkede yaklaşık bir yıldır yeni hükümet kurulamadı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, 26 Temmuz'da yeni hükümeti kurma görevini eski Başbakan Necib Mikati'ye verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy