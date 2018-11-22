Lübnan Milli Günü" Programı
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun programdaki konuşması Lübnan'ın Ankara Büyükelçisi Gassan Muallim'in konuşması Soylu, Büyükelçi Muallim ve Muallim'in kızı ile birlikte pasta kesmeleri ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Lübnan Milli Günü programında konuştu.
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun programdaki konuşması
Lübnan'ın Ankara Büyükelçisi Gassan Muallim'in konuşması
Soylu, Büyükelçi Muallim ve Muallim'in kızı ile birlikte pasta kesmeleri ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Lübnan Milli Günü programında konuştu.