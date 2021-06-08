Lübnan Merkez Bankasından "döviz mevduatlarına yönelik kısıtlamanın kısmen kaldırılması" talimatı
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Lübnan Merkez Bankasından "döviz mevduatlarına yönelik kısıtlamanın kısmen kaldırılması" talimatı

Lübnan Merkez Bankasından 'döviz mevduatlarına yönelik kısıtlamanın kısmen kaldırılması' talimatı
Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi - Haberler | Güncel

Lübnan Merkez Bankası, ülkede ekonomik krizin baş gösterdiği Ekim 2019'dan sonra yurt dışına dolar kaçırılmaması amacıyla başlatılan bankalardaki döviz mevduatlarına yönelik kısıtlamaların ay sonundan itibaren kısmen kaldırılmasını istedi.

Lübnan Merkez Bankası, ülkede ekonomik krizin baş gösterdiği Ekim 2019'dan sonra yurt dışına dolar kaçırılmaması amacıyla başlatılan bankalardaki döviz mevduatlarına yönelik kısıtlamaların ay sonundan itibaren kısmen kaldırılmasını istedi.

Merkez Bankası, mali kriz nedeniyle 2019'da döviz hesaplarına haftalık 200-300 dolar çekme limiti getiren, daha sonra döviz çekimini tamamıyla durduran bankalara hitaben bir genelge yayımladı.

Lübnan'da faaliyet gösteren tüm bankaların, 31 Ekim 2019 tarihinden önce döviz hesabı açan mudilerin aşamalı olarak dolar çekmesini sağlamaya bağlı kalmalarının talep edildiği genelgede, mudilerden gelebilecek şikayetleri dikkate almak üzere denetim komitesinin görevlendirildiği ifade edildi.

Döviz hesabı sahiplerinin aylık 400 dolar çekmesine veya havale etmesine izin verilen genelgede, mudilerin ayrıca aylık 400 dolarlık meblağı da Merkez Bankasının oluşturduğu dijital döviz platformundaki kur üzerinden Lübnan lirası olarak kullanabileceği aktarıldı.

Merkez Bankasının yeni kararlarının 30 Haziran 2021 itibarıyla yürürlüğe gireceği ve bir yıl boyunca geçerli olacağı belirtildi.

Lübnan'daki ekonomik kriz

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.

Lübnan'da mali kriz nedeniyle 2019'da başlayan protestoların ardından, döviz hesaplarından haftalık 200-300 dolar çekebilme limiti getiren bankalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını başlayınca söz konusu hesaplardaki mevduatların çekilmesini tamamıyla durdurmuş, Lübnan lirasına da limit koymuştu.

Yerel para birimi Lübnan lirası ise Merkez Bankası kuru sabit tutsa da bankalarda ve karaborsada değer kaybıyla farklı fiyatlardan işlem görüyor. Merkez Bankasının belirlediği resmi kur 1507, bankalardaki geçerli kur 3 bin 900 lira iken, karaborsada bugün dolar 14 bin lira üzerine çıktı.

Döviz alım satımlarını denetlemek amacıyla Merkez Bankası tarafından geçen ay kurulan ve ilerleyen günlerde aktifleşmesi öngörülen dijital döviz platformunda, bir ABD dolarının 12 bin Lübnan lirası olarak işlem görmesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi

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