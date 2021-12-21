Lübnan Merkez Bankası: Ekonomik iyileşme için en az 12 milyar dolara ihtiyaç var - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Lübnan Merkez Bankası: Ekonomik iyileşme için en az 12 milyar dolara ihtiyaç var

Lübnan Merkez Bankası: Ekonomik iyileşme için en az 12 milyar dolara ihtiyaç var
AA / İdiris Okuduci - Haberler | Güncel

Lübnan Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame, derin kriz içindeki ülke ekonomisinin iyileştirilmesi için 12 ila 15 milyar dolarlık krediye ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.

Lübnan Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame, derin kriz içindeki ülke ekonomisinin iyileştirilmesi için 12 ila 15 milyar dolarlık krediye ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.

Selame, ülke ekonomisinin iyileştirilmesi için bir süredir Uluslararası Para Fonu (IMF) ile sürdürdüğü müzakerelere ilişkin Lübnan medyasına konuştu.

Lübnan'ın IMF'deki kredi kotasının 4 milyar dolar olduğunu belirten Selame, "Eğer ülkeler buna ekleme yaparsa, 12 ile 15 milyar dolara ulaşabiliriz. Bu miktar, Lübnan'da (piyasada) güveni yeniden tesis etme ve iyileştirmeyi başlatmaya yardımcı olabilir." ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası Başkanı Selame, ülkede dolar/lira resmi kurunun 1500 Lübnan lirası üzerinden hesaplanmasının da artık gerçekçi olmadığını savundu.

Ülkede 2019'dan bu yana devam eden ekonomik kriz nedeniyle Lübnan yerel para biriminin dolar karşısındaki değer kaybı her geçen gün artıyor.

Halihazırda, Lübnan Merkez Bankasına göre 1 dolar 1500 Lübnan lirasından işlem görürken karaborsada ise bu miktar 27 bin liraya kadar ulaşıyor.

Ülkedeki enflasyon nedeniyle halk karaborsa fiyatıyla işlem yapıyor.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

Esnaf doların 12 liraya düşmesini 'Recep Tayyip Erdoğan' tezahüratları eşliğinde halay çekerek kutladı

Esnaf doların 12 liraya düşmesini "Recep Tayyip Erdoğan" tezahüratları eşliğinde halay çekerek kutladı

 Son dakika haberleri: Kovid-19 tedavisi için Yemen'den ülkesine getirilen İranlı Büyükelçi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: Kovid-19 tedavisi için Yemen'den ülkesine getirilen İranlı Büyükelçi hayatını kaybetti

 Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (4)

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (4)

AA / İdiris Okuduci - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title