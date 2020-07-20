Lübnan Merkez Bankası Başkanı Selameh'in gayrimenkul varlıkları durduruldu Lübnan Merkez Bankası Başkanı Riad Selameh'in gayrimenkul varlıklarının dondurulmasına karar verildi.

Lübnan Merkez Bankası Başkanı Riad Selameh'in gayrimenkul varlıklarının dondurulmasına karar verildi.

Beyrut İdari Mahkemesi Başkanı Faisal Makki, Lübnan Merkez Bankası Başkanı Riad Selameh'in gayrimenkul varlıklarının dondurulmasına karar verdi. Söz konusu karar, ülkedeki derinleşen ekonomik kriz kapsamında bazı avukatların bir araya gelerek Salameh hakkında şikayette bulunmasının ardından alındı. Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Hakim Faisal Makki'nin Salameh'in gayrimenkul mallarının derhal dondurulmasına hükmettiği belirtildi.

Selameh, "mevduat sahiplerini bankalardaki fonları çekmeye ve devlet tahvili satmaya teşvik etme", "görevi kötüye kullanma" ile suçlanıyordu.

Öte yandan Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor. - BEYRUT

Kaynak: İHA