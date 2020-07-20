Lübnan Merkez Bankası Başkanı'nın gayrimenkul varlıkları donduruldu
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Lübnan Merkez Bankası Başkanı'nın gayrimenkul varlıkları donduruldu

Lübnan yargısı, Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame'nin gayrimenkul varlıklarını geçici olarak dondurma kararı aldı.

Lübnan Merkez Bankası Başkanı'nın gayrimenkul varlıkları donduruldu
20.07.2020 15:51 | Son Güncelleme: 20.07.2020 16:24

Lübnan yargısı, Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame'nin gayrimenkul varlıklarını geçici olarak dondurma kararı aldı.

Ülkenin resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, Beyrut İdari Mahkemesi Başkanı Faysal Mekki, Selame'nin başkent Beyrut'taki evi dahil gayrimenkul varlıklarının tedbir amaçlı dondurulmasına hükmetti.

Mevcut ekonomik krize karşı Lübnanlı bazı avukatların oluşturduğu "Halk Yönetimin Reformunu İstiyor" grubunun, Selame hakkındaki şikayeti üzerine bu kararın alındığına işaret edilen haberde, Merkez Bankası Başkanı'na, "görevini ihmal etme" ve "mevduat sahiplerini, bankalardaki varlıklarını çekmeye teşvik etme" gibi suçlar yöneltildiğine dikkati çekildi.

Ülkedeki ekonomik kriz

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan'ın ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizlerden birini yaşıyor.

Başbakan Hassan Diyab, geçen aylarda ülkesindeki kamu borcunun 90 milyar doları aştığını kaydetmişti.

Sermayenin çıkışına karşı sert uygulamalara başvuran bankalar, aylardan beri yurt dışı havalelerini askıya alarak, müşterilerin hesaplarındaki dövizleri çekmelerine kısıtlamalar getirdi.

Merkez Bankası kuru sabit tutsa da yerel para birimi Lübnan lirasının karaborsadaki değer kaybı sürüyor. Resmi kura göre 1 ABD doları, 1500 Lübnan lirası olmasına rağmen karaborsada 8 bin lira civarında işlem görüyor.

Lübnan hükümeti, her yıl 2 milyar dolar olmak üzere 5 yılda toplam 10 milyar dolar kredi almak için Uluslararası Para Fonu ile müzakerelere başladığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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