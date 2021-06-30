Lübnan Meclisi yoksul ailelere yönelik "yardım karnesine" onay verdi
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Lübnan Meclisi yoksul ailelere yönelik "yardım karnesine" onay verdi

Lübnan Meclisi yoksul ailelere yönelik 'yardım karnesine' onay verdi
Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi - Haberler | Güncel

Lübnan Meclisi, ekonomik kriz nedeniyle temel tüketim ürünlerine yönelik devlet sübvansiyonunun kaldırılması adımları doğrultusunda yoksul ailelere yardım karnesi verilmesine ilişkin taslağı onayladı.

Lübnan Meclisi, ekonomik kriz nedeniyle temel tüketim ürünlerine yönelik devlet sübvansiyonunun kaldırılması adımları doğrultusunda yoksul ailelere yardım karnesi verilmesine ilişkin taslağı onayladı.

Meclis, geçen ay hükümetin hazırladığı ve Cumhurbaşkanı Mişel Avn tarafından da imzalanan öncelikli yoksul ailelere destek verilmesini öngören taslağı görüştü.

Meclis Başkanı Nebih Berri başkanlığında düzenlenen oturumda, ihtiyaç sahibi ailelere yardım karnesi verilmesine ilişkin taslak onaylandı.

Her aileye aylık yaklaşık 140 dolar yardım temin edecek söz konusu yardım karnesinden 500 bin ailenin yararlanacağı ifade ediliyor.

Lübnan'daki ekonomik kriz

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.

Dünya Bankası, Ekim 2019'da patlak veren ve 4 Ağustos 2020'de Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamayla daha da derinleşen ekonomik krize ilişkin "Lübnan batıyor" başlığıyla yayımladığı raporunda, "Lübnan'daki mevcut ekonomik durum, 19. yüzyılın ortalarından bu yana dünyada yaşanan en ağır kriz dönemleri içinde muhtemelen ilk 10, hatta ilk 3'te yer alır." ifadelerine yer vermişti.

Lübnan lirası, Merkez Bankası kuru sabit tutsa da bankalarda ve karaborsada değer kaybıyla farklı fiyatlardan işleme alınıyor. Merkez Bankasının belirlediği resmi kur 1507, bankalardaki geçerli kur 3 bin 900 lira iken, karaborsada ise dolar bugün itibarıyla 17 bin liradan işlem görüyor.

Lübnan'da gıda, ilaç ve akaryakıt gibi temel ihtiyaç maddelerinin dolarla ithal edilmesi nedeniyle karaborsadaki kur, ülkede doğrudan hayat pahalılığına yol açıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi

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