Lübnan Meclis Başkanı Berri, ülkesinin Filistin'e verdiği destek için ablukaya maruz kaldığını söyledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Lübnan Meclis Başkanı Berri, ülkesinin Filistin'e verdiği destek için ablukaya maruz kaldığını söyledi

18.01.2021 18:21 | Son Güncelleme: 18.01.2021 18:25
Lübnan Meclis Başkanı Berri, ülkesinin Filistin'e verdiği destek için ablukaya maruz kaldığını söyledi

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, ülkesinin Filistin meselesinden ve direnişe verdiği destekten geri adım atmadığı için "duyurulmamış" ablukaya maruz bırakıldığını söyledi.

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, ülkesinin Filistin meselesinden ve direnişe verdiği destekten geri adım atmadığı için "duyurulmamış" ablukaya maruz bırakıldığını söyledi.

Meclis Başkanı Berri, İran'ın Filistin İntifadası'na destek amacıyla "Gazze günü direnişin sembolüdür" temasıyla düzenlediği konferansa telekonferans aracıyla katıldı.

"Gazze Şeriri, Kudüs ve tüm Filistin'in yansıyan yüzüdür. Gazze'de zaman, çocukları düşmanla karşı karşıya geldikleri ilk andan itibaren kahraman yapıyor." diyen Berri, uzun yıllardan beri devam eden abluka nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki sağlık sisteminin çökmeye yüz yuttuğuna işaret etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecine karşı Batı Şeria'daki sağlık durumunun da pek farklı olmadığına dikkati çeken Berri, uluslararası topluma Gazze Şeridi için Kovid-19 aşısını temin etme çağrısında bulundu.

Direnişten geri adım atılmaması gerektiğini savunarak, Lübnan'da yaşayan Filistinlilere vatandaşlık vermeye yönelik hiçbir dayatmaya boyun eğmediklerini söyleyen Berri, "Lübnan, tarihinin en tehlikeli siyasi, ekonomik, mali, sosyal ve sağlık krizlerini yaşıyor. Ayrıca direnişe verdiği destek ve Filistin davasından vazgeçmesi karşılığında mali rüşvetleri kabul etmediği için duyurulmamış abluka altındadır." dedi.

Lübnan'daki ekonomik ve siyasi durum

Kamu borcunun 90 milyar doları aştığı Lübnan, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük ekonomik krizlerden birini yaşıyor.

İşsizliğin yüzde 35'in, yoksulluğun yüzde 50'nin üzerinde olduğu Lübnan, Ağustos 2020'de Beyrut Limanı'nda meydana gelen büyük patlamayla ekonomik açıdan daha da zor duruma düştü.

Siyasi güçler ile yöneticileri ülkedeki mevcut ekonomik krizin nedeni olarak gören halk, uzun yıllardır yönetimi paylaşan mezhepsel siyasi partilerin yer almadığı, teknokratlardan oluşan küçültülmüş bir hükümetin kurulmasını talep ediyor.

Ülkede siyasi gruplar arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle 10 Ağustos'tan bu yana yeni hükümet kurulamıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Oğuzhan Asiltürk Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ozan Doğulu Serdar Ortaç Gülben Ergen Acun Ilıcalı
Spor Fatih Terim Sergen Yalçın Stjepan Tomas Josef De Souza Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar Kaza Otomobil Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Lübnan Meclis Başkanı Berri, ülkesinin Filistin'e verdiği destek için ablukaya maruz kaldığını söyledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.1.2021 18:46:43. #1.15#
title