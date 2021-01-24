Lübnan Maruni Patriği'nden yeni hükümeti kuramayan siyasilere tepki: "Allah'tan korkmuyor musunuz?"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Lübnan Maruni Patriği'nden yeni hükümeti kuramayan siyasilere tepki: "Allah'tan korkmuyor musunuz?"

24.01.2021 23:25 | Son Güncelleme: 24.01.2021 23:28
Lübnan Maruni Patriği'nden yeni hükümeti kuramayan siyasilere tepki:

Lübnan Maruni Patriği Mar Beşara Butrus er-Rai, 10 Ağustos'ta istifa eden hükümetin yerine yenisini kurma konusunda anlaşamayan siyasilere tepki göstererek, "Allah'tan korkmuyor musunuz?" dedi.

Lübnan Maruni Patriği Mar Beşara Butrus er-Rai, 10 Ağustos'ta istifa eden hükümetin yerine yenisini kurma konusunda anlaşamayan siyasilere tepki göstererek, "Allah'tan korkmuyor musunuz?" dedi.

Başkent Beyrut'taki pazar ayininde konuşan Rai, Lübnan'da ekonomik kriz ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle işsizlik ve yoksulluğun her geçen gün artmasına rağmen aylardan beri yeni hükümetin kurulması konusunda anlaşamayan siyasi partilere tepki dolu ifadelerle seslendi.

Devletin anayasal kurumlarına yönelik yıkıcı tutumlardan asla geri adım atmayan siyasi duruşlara anlam veremediğini savunan Rai, siyasilere şu soruları yöneltti:

"Halkın açlık ve yoksulluktan çığlıklar atmasına ve hastalıklardan ölmesine rağmen neden hala hükümeti kuramıyorsunuz? Hastanelerin Kovid-19 hastalarıyla dolmasına, eczanelerde ilaç ve marketlerde gıda ürünleri kalmamasına rağmen neden hala hükümeti kuramıyorsunuz? Ekonomik kriz zirveye çıkmasına rağmen neden hala hükümeti kuramıyorsunuz? İnsanlar bankaların önünde toplanıyor ve onlara vereceğiniz parayı bulamıyor olmanıza rağmen neden hala hükümeti kuramıyorsunuz? Halkın yarısı işsiz ve yoksul olmasına rağmen neden hala hükümeti kuramıyorsunuz? Ülkenin çökme öncesi son çıkışta olmasına rağmen neden hala hükümeti kuramıyorsunuz? Allah'tan, insanlardan, vicdan mahkemesi ve tarihten korkmuyor musunuz?"

Patrik Rai ayrıca, Lübnan'da bağımsızlık olsaydı herhangi bir krizin veya halihazırdaki hükümeti kurma krizinin yaşanmayacağını savundu.

Ülkedeki ekonomik ve siyasi durum

Kamu borcunun 90 milyar doları aştığı Lübnan, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük ekonomik krizlerden birini yaşıyor.

İşsizliğin yüzde 35'in, yoksulluğun yüzde 50'nin üzerinde olduğu Lübnan, Ağustos 2020'de Beyrut Limanı'nda meydana gelen büyük patlamayla ekonomik açıdan daha da zor duruma düştü.

Siyasi güçler ile yöneticileri, ülkedeki mevcut ekonomik krizin nedeni olarak gören halk, uzun yıllardır yönetimi paylaşan mezhepsel siyasi partilerin yer almadığı, teknokratlardan oluşan küçültülmüş bir hükümetin kurulmasını talep ediyor.

Ülkede siyasi gruplar arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle 10 Ağustos'tan bu yana yeni hükümet kurulamıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Serdar Ortaç Acun Ilıcalı Caner Cindoruk Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Arda Turan Serdar Aziz Cüneyt Çakır Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Türk İtfaiye Esenyurt Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Lübnan Maruni Patriği'nden yeni hükümeti kuramayan siyasilere tepki: "Allah'tan korkmuyor musunuz?" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.1.2021 23:29:35. #1.16#
title