Lübnan lirası dolar karşısında sert düşüş yaşadı

Ekonomik krizle boğuşan Lübnan'da, hükümetin kurulmasına rağmen yerel para biriminin Dolar karşındaki değer kaybı sürüyor.

Kara borsada dolar yeni bir rekor kırarak 24 bin Lübnan lirasını geçti.

Kurda rekor artışın kaydedildiği sırada Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Maliye Bakanı Yusuf el-Halil ve Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame ile toplantıda bulunuyordu.

Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, toplantıda mevcut ekonomik sorunların çözümünün ele alındığı ifade edildi.

Açıklamada, toplantıya ilişkin başka bir detay paylaşılmadı.

Lübnan'da yaşanan kur artışına rağmen, banka ve resmi kurumlarda halen 1 ABD doları 3 bin 900 Lübnan lirası üzerinden hesaplanıyor.

Ancak ülkedeki tüm döviz bürolarında kara borsadaki güncel fiyattan işlem yapılıyor.

Lübnan'da Necib Mikati'nin 10 Eylül'de hükümeti kurmasının ardından 1 ABD doları 22 bin liradan 14 bin liraya gerilemişti.

Ancak hükümetin kurulması ve Uluslararası Para Fonu ile görüşmelerin yeniden başlamasına rağmen, Lübnan lirasında yaşanan değer kaybının önüne geçilemiyor.

Lübnan'daki ekonomik kriz

Lübnan, özellikle 2019'dan bu yana ciddi bir ekonomik krizle mücadele ediyor.

Merkez Bankasındaki dolar likidite sorunu ve döviz rezervlerinin erimesi, ülkede başka ciddi krizlerin de patlak vermesine yol açtı.

Lübnan lirası ABD doları karşısında yüzde 90'a varan bir değer kaybı yaşadı ve ülkede resmi olmayan verilere göre enflasyon yüzde 700 arttı.

Birleşmiş Milletlerin (BM), 1 Temmuz'da yayımladığı değerlendirme raporunda, Lübnanlıların yarısından fazlasının yoksulluk sınırı altında yaşadığı, yaşam şartlarının 1975-1990 yıllarındaki iç savaş döneminden bile daha kötü olduğu vurgulandı.

Birleşmiş Milletler Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonuna göre, 2021 yılı itibarıyla Lübnan nüfusunun yüzde 74'ü yoksulluk sıkıntısı çekiyor.

Uluslararası Para Fonunun 2020'ye ait raporuna göre de Lübnan'da kişi başına düşen yıllık gelir yaşanan krizden sonra 8 bin dolardan 3 bin doların altına kadar düştü.

??Yıl sonu #dolar tahmininiz nedir?



18.50 itibariyla güncel Dolar kuru:



1 Dolar = 12,73 Türk Lirası — Haberler (@Haberler) November 23, 2021

AA / İdiris Okuduci - Son Dakika Haberleri

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