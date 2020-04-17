Lübnan Kovid-19 nedeniyle oluşan sosyal yükü hafifletmek için mali teşvik planı hazırlığı yapıyor
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Lübnan, Güncel

Lübnan Kovid-19 nedeniyle oluşan sosyal yükü hafifletmek için mali teşvik planı hazırlığı yapıyor

Lübnan, koronavirüsten (Kovid-19) kaynaklanan sosyal yükün karşılanması için 796 milyon dolarlık bir teşvik planı hazırlığı yapıyor.

17.04.2020 01:38 | Son Güncelleme: 17.04.2020 01:38
Lübnan Kovid-19 nedeniyle oluşan sosyal yükü hafifletmek için mali teşvik planı hazırlığı yapıyor

Lübnan, koronavirüsten (Kovid-19) kaynaklanan sosyal yükün karşılanması için 796 milyon dolarlık bir teşvik planı hazırlığı yapıyor.

Başbakan Hassan, Diyab televizyonuna yaptığı açıklamada, gelecek günler içinde 796 milyon dolarlık bir sosyal teşvik paketi hazırlığı içinde olduklarını duyurdu.

Diyab, koronavirüs nedeniyle oluşan sıkıntıların ortadan kaldırılmasının hedeflendiği sosyal güvence paketinin uygulamaya konulacağı tarih konusunda bir tarih vermedi.

Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik krize ilişkin yaptığı yorumda, halkın rahatı için tüm çözüm yollarının incelendiğini belirten Diyab, geçmişte yapılan yanlış mali hesaplamalar ve borçlanmalardan dolayı halkın bunun bedelini ödediğine dikkat çekti.

Maliye Bakanlığının IMF ile iletişimde olduğunu aktaran Diyab, mali krizle mücadele için hazırlanan projeye ilişkin olumlu karşılık aldıklarını ifade etti.

Ekonomik durum nedeniyle protesto

Öte yandan salgın nedeniyle daha önce alınan tedbirlere rağmen ekonomi ve yaşam koşullarının kötüye gitmesi protesto edildi.

Lübnan ekonomisinin kötü gidişatı ve yetersiz hayat şartlarına Kovid-19 tedbirlerinin olumsuz etkisi de eklenince Trablus ve Sayda kentlerinde çok sayıda Lübnanlı salgın önlemlerine rağmen gösteri düzenledi.

Sayda kentinde toplanan göstericiler, "Yemek istiyoruz, yaşamak istiyoruz, karantina istemiyoruz" sloganları attı.

Trablus'taki Nur Meydanı'nda toplanan onlarca kişi de ülkede gittikçe kötüleşen toplumsal ve ekonomik koşulları protesto etti.

Salgın sonrası ekonomik koşulların daha da kötüleştiğini belirten göstericilere müdahale eden güvenlik güçleri, kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

Güvenlik güçlerinin müdahalesine maruz kalan bir protestocu, AA muhabirine, "Biz, zor hayat koşulları nedeniyle barışçıl gösteri düzenliyoruz, ordunun şiddete başvurmasına şaşırdık." dedi.

Kaynak: AA

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