Lübnan: Körfez ülkelerine sevk edilmek istenen 9 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi

KÖRFEZ, KOCAELİ (AA) - Lübnan'ın Beyrut Limanı'nda, portakal içerisine gizlenmiş ve Körfez ülkelerine sevk edilmek üzere olan 9 milyon uyuşturucu hapın ele geçirildiği belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İçişleri Bakanı Besam Mevlevi, Beyrut Limanı'nda gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonuna dair bilgi verdi.

Mevlevi, varış noktası Körfez ülkeleri olan ve portakal içerisine gizlenmiş 9 milyon captagon hapının ele geçirildiğini ifade etti.

Bakan Mevlevi, portakal kasaları konteyner içerisinde limandan gemiye sevk edilmek üzereyken operasyonun düzenlendiğini kaydetti.

Lübnan, 11 Aralık'ta, Suudi Arabistan'a sevk edileceği tespit edilen 4 milyon uyuşturucu hapın ele geçirildiğini duyurmuştu.

Suudi Arabistan'a göre Lübnan'ın tüm gümrük kapıları ve limanlarını ele geçiren Hizbullah, istediği şekilde dünyaya uyuşturucu sevkiyatı yapabiliyor.

Hizbullah ve ülkesine yapılan uyuşturucu sevkiyatını gerekçe gösteren Suudi Arabistan 29 Ekim'de Beyrut Büyükelçisi'ni geri çağırmış, Lübnan'dan tüm ithalatı durdurmuştu.

Suudi Arabistan'ın Beyrut Büyükelçisi Velid el-Buhari, Nisan 2021'de yaptığı açıklamada, son 6 yılda Lübnan'dan 600 milyon uyuşturucu hapın Suudi Arabistan'a sokulmak istendiğini söylemişti.

Lübnan İç Güvenlik Teşkilatından emekli Albay Adil Maşmuşi, mayıs ayında katıldığı bir televizyon programında, Lübnan'da Hizbullah'ın denetimindeki bölgelerde yaklaşık 20 adet uyuşturucu hap üretim tesisi bulunduğu bilgisini vermişti.???????

Hizbullah ise uyuşturucu ile ilgili kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddediyor.

AA / İdiris Okuduci - Son Dakika Haberleri

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