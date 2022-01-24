Lübnan, Körfez'den "ilişkilerin tesisi" için gelen mesaja 5 gün içinde yanıt verecek

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, Kuveyt'in Körfez-Lübnan ilişkilerinin yeniden tesisi için gönderdiği mesaja, 29 Ocak'a kadar yanıt vereceklerini belirtti.

KÖRFEZ, KOCAELİ (AA) - Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, Kuveyt'in Körfez- Lübnan ilişkilerinin yeniden tesisi için gönderdiği mesaja, 29 Ocak'a kadar yanıt vereceklerini belirtti.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile Buhabib, başkent Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda, Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır Muhammed es-Sabah'ın dün getirdiği mesajı görüştü.

Buhabib, Körfez'den gelen "mesaj" için istişarelerin yarın başlayacağını ve 29 Ocak'a kadar da bu konuda net tavrın belirleneceğini kaydetti.

Hizbullah'ın silahsızlandırılması şartı

Yerel medyada yayımlanan haberlerde, Kuveyt Dışişleri Bakanı Sabah'ın, Körfez- Lübnan ilişkilerinin yeniden tesisi için ilettiği mesajda bazı şartların öne sürüldüğü aktarıldı.

Mesajda, "Hizbullah'ın silahsızlandırılması, Lübnan ordusu ve güvenlik güçlerinin tüm liman ve sınır kapılarını denetimine alması, Körfez ve Lübnan arasında güvenlik iş birliğinin yapılması, 1989'da imzalanan Taif Anlaşması'nın tüm maddelerinin yerine getirilmesi, Lübnan'daki seçimlerin vaktinde yapılması ve Körfez ülkelerine herhangi bir fiili ve sözlü saldırı girişiminde bulunulmaması" gibi maddelerin yer aldığı iddia edildi.

Lübnan ve Körfez arasında Ekim 2021'de yaşanan gerilimin ardından ilk üst düzey ziyaret, Kuveyt Dışişleri Bakanı Sabah tarafından 22-23 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilmişti.

Sabah, ziyareti kapsamında Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Başbakan Necib Mikati, Meclis Başkanı Nebih Berri ve mevkidaşı Abdallah Buhabib ile görüşmüştü.

Lübnan ve Körfez ilişkileri

Lübnan ile başta Suudi Arabistan olmak üzere Körfez ülkeleri arasındaki ilişkiler, bir süre önce eski Enformasyon Bakanı George Kardahi'nin açıklamaları nedeniyle gerilmişti.

Kardahi, 27 Ekim 2021'de yayımlanan bir televizyon programında, Yemen'deki tutumu nedeniyle Suudi Arabistan'a yönelik suçlayıcı ifadeler kullanmıştı.

Lübnanlı Bakan'ın açıklamaları üzerine Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Kuveyt, Beyrut'taki büyükelçiliklerini 29-30 Ekim'de geri çağırmıştı.

Açıklamalarıyla diplomatik krize yol açan Kardahi ise 3 Aralık 2021'de görevinden istifa etmişti. Ancak Kardahi'nin istifasına rağmen Körfez ülkeleri, Lübnan ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis etmedi.