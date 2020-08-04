Lübnan Kızılhaçı: Beyrut'taki patlamada yüzlerce yaralı var
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Lübnan Kızılhaçı: Beyrut'taki patlamada yüzlerce yaralı var

Lübnan Kızılhaç Örgütü, başkent Beyrut'ta meydana gelen patlama nedeniyle yüzlerce kişinin yaralandığını duyurdu.

Lübnan Kızılhaçı: Beyrut'taki patlamada yüzlerce yaralı var
04.08.2020 20:55 | Son Güncelleme: 04.08.2020 20:55

Lübnan Kızılhaç Örgütü, başkent Beyrut'ta meydana gelen patlama nedeniyle yüzlerce kişinin yaralandığını duyurdu.

Kızılhaç Örgütü yetkililerinden Georges Kettaneh, yaptığı açıklamada, patlama nedeniyle yüzlerce kişinin yaralandığını belirtti. Patlamada ölülerin de olduğunu aktaran Kettaneh, sayı hakkında herhangi bir detay vermedi.

Öte yandan Lübnan Kızılhaç Örgütü, twitter hesabı üzerinden yayınladığı açıklamada, kendi bünyesinde ve ülkenin farklı bölgelerinde bulunan tüm ambulansların Beyrut'ta gönderildiği bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA

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