Lübnan, kıyılarında çevre felaketine yol açan katran sızıntısı için BM'den yardım istedi
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Lübnan, kıyılarında çevre felaketine yol açan katran sızıntısı için BM'den yardım istedi

02.03.2021 23:05 | Son Güncelleme: 02.03.2021 23:08
Lübnan, kıyılarında çevre felaketine yol açan katran sızıntısı için BM'den yardım istedi

Lübnan'ın, geçen ayın sonlarında ülkenin güney kıyılarına ulaşan ve bir İsrail gemisinden kaynaklandığı ihtimali üzerinde durulan katran sızıntısı sebebiyle BM'den destek talep ettiği bildirildi.

Lübnan'ın, geçen ayın sonlarında ülkenin güney kıyılarına ulaşan ve bir İsrail gemisinden kaynaklandığı ihtimali üzerinde durulan katran sızıntısı sebebiyle BM'den destek talep ettiği bildirildi.

Lübnan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bakan Şerbil Vehbe'nin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Programı (UNEP) Direktörü Inger Andersen'a mektup yollayarak yardım ve teknik destek talep ettiği belirtildi.

Lübnan'ın uğradığı ağır çevresel zararın tazminini talep edebilmesi için BM'nin bu sızıntının nedenlerini ve sorumlusunu belirlemesi gerektiği vurgulanan açıklamada, Lübnan'ın devam eden çevre felaketi ile başa çıkacak imkanı olmadığı aktarıldı.

Açıklamada, Dışişleri Bakanlığı'nın 25 Şubat'ta, işgal altındaki Filistin toprakları tarafından deniz üzerinden Lübnan kıyılarına yayılan katran sızıntısından kaynaklanan kirliliği BM'ye bildirdiği kaydedildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), 20 Şubat'ta, İsrail'in Akdeniz'de 160 kilometre boyunca uzanan kıyı şeridinin katran tabakasıyla kaplandığını duyurmuştu.

Katran sızıntısının kaynağının bilinmediği ancak kıyı şeridinden geçen bir gemiden sızmış olabileceği ifade edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Wassim Samih Seifeddine

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