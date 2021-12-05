Lübnan, Katar'dan gaz tedariki için Ürdün'e başvurdu

Lübnan, Ürdün hükümetinden Katar'dan gelecek sıvılaştırılmış doğal gazın, topraklarından geçişine izin vermesini istedi.

Ürdün Enerji Bakanı Salih el-Harabişe, yaptığı açıklamada, Lübnan'ın, Katar'ın sıvılaştırılmış gazının Kızıldeniz kıyısındaki Akabe kenti üzerinden ulaştırılmasını talep ettiğini duyurdu.

Ülkesinin bunu prensip olarak kabul ettiğini kaydeden Harabişe, "Lübnan tarafına nakledilmesi istenen miktarı değerlendireceğimizi ilettik. Prensip olarak herhangi bir sorun yok." ifadelerini kullandı.

Harabişe, ülkenin Lübnan ile herhangi bir kesim arasında anlaşma yapıldığı takdirde önerileri değerlendirmeye açık olduğunu kaydetti.

Lübnan'da geçen yaz akaryakıt temininde yaşanan ciddi sorunlar nedeniyle ülke genelinde tam gün süren elektrik kesintileri meydana gelmişti.

Ekonomik kriz içindeki Lübnan, Ürdün ve Suriye üzerinden gaz tedariki için yoğun çabalar sarf ediyor.

Enerji kriziyle mücadele eden Lübnan, daha önce de Mısır'ın doğal gazını elektrik üretiminde kullanmak maksadıyla eylülde Suriye rejimi ve Ürdün ile temasa geçmişti.

AA / Zeynep Hilal Karyağdı Duran - Son Dakika Haberleri

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