Lübnan Karate Milli Takımı'ndan Trabzonspor'a ziyaret

22.08.2019 16:20

Lübnan Karate Milli Takımı, Trabzonspor Kulübünü ziyaret etti.

Trabzon Dostluk Kampı çerçevesinde kentte bulunan Lübnan Karate Milli Takımı, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ni ziyaret ederek Amatör Branşlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Hayırlıoğlu ile görüştü.

Milli takım sporcuları ve Alkabas Kulübü yöneticileri ile bir süre sohbet eden Hayırlıoğlu, ziyaretten memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Hayırlıoğlu, genç sporculara çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: AA