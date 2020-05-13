Lübnan, kaçakçılıkla mücadele için Suriye sınırındaki önlemleri artırıyor Lübnan, Suriye'ye yasa dışı yollarla yapılan sevkiyatların önüne geçmek amacıyla iki ülke arasındaki sınır hattında önlemleri artırma kararı aldı.

Lübnan, Suriye'ye yasa dışı yollarla yapılan sevkiyatların önüne geçmek amacıyla iki ülke arasındaki sınır hattında önlemleri artırma kararı aldı.

Lübnan Yüksek Savunma Konseyinin, Cumhurbaşkanı Mişel Avn başkanlığında başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleştirdiği toplantıda, Suriye sınırı üzerinden yapılan yasa dışı ürün geçişleri ve bunun ekonomiye zararı ele alındı.

Toplantının ardından Konseyden yapılan yazılı açıklamada, ülkenin Suriye ile olan doğu ve kuzey sınırı boyunca kaçak geçişleri önlemek amacıyla önlemlerin artırılması ve yakalananlara yönelik cezaların ağırlaştırılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Ekonomik kriz ve yolsuzlukla mücadelenin konuşulduğu Lübnan'da, son günlerde devletin sübvanse ettiği mazot ve un gibi temel ihtiyaç maddelerinin Suriye'ye kaçak yollarla gittiği iddia ediliyor.

Lübnan basınında, devletin yaklaşık yüzde 85 oranında sübvanse ettiği milyonlarca litrelik mazotun bir kısmının yasa dışı yollarla Suriye'ye sevk edildiği yönünde haberler yer almıştı.

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisinin, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşadığı ifade ediliyor.

Kaynak: AA