Lübnan: İsrail'le müzakerelerin ilk aşaması deniz sahasıyla sınırlı olacak
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Lübnan: İsrail'le müzakerelerin ilk aşaması deniz sahasıyla sınırlı olacak

13.10.2020 17:49 | Son Güncelleme: 13.10.2020 17:53
Lübnan: İsrail'le müzakerelerin ilk aşaması deniz sahasıyla sınırlı olacak

Lübnan, Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde İsrail'le yürütülecek müzakerelerin ilk aşamasının "teknik ve deniz sahasıyla" sınırlı olacağını duyurdu.

Lübnan, Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde İsrail'le yürütülecek müzakerelerin ilk aşamasının "teknik ve deniz sahasıyla" sınırlı olacağını duyurdu.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın, Savunma Bakanı Zeyne Aker, Genelkurmay Başkanı General Joseph Avn ve İsrail'le sınır anlaşmazlığı müzakerelerine katılacak heyetteki isimlerle bir toplantı gerçekleştirdiği belirtildi.

Sınır anlaşmazlığı konusunda İsrail'le yapılacak müzakerelerin ilk aşamasının "teknik ve deniz sahasıyla" sınırlı olacağına dikkati çekilen açıklamada, söz konusu müzakerelerin BM himayesinde gerçekleştirileceği vurgulandı.

Açıklamada, müzakerelerin dolaylı olacağı ve ABD'nin de kolaylaştırıcı unsur olarak ara buluculuk yapacağı ifade edildi.

Müzakerelerde ülkesini temsil edecek heyete "Lübnanlıların haklarını savunmaları" tavsiyesinde bulunan Avn'ın, Lübnan halkının hak ve egemenliğini koruyacak bir sonucun elde edilmesi temennisinde bulunduğu aktarıldı.

Meclis Başkanı, müzakerelerin deniz ve kara sınırını kapsayacağını söylemişti

İki ülke arasındaki sınır ihtilafının çözümü için 2010'dan beri ABD'li yetkililerle süreci yöneten Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, BM himayesinde İsrail'le hem kara hem deniz sınırlarını belirleme müzakereleri için "çerçeve anlaşmasına" varıldığını duyurmuştu.

Müzakerelerin Lübnan'ın güneyindeki BM Geçici Görev Gücü (UNIFIL) karargahında yürütüleceğini aktaran Berri, yıllardır sürdürdüğü görevini artık müzakerelerde Cumhurbaşkanı Avn'ın öncülüğünde Lübnan'ı temsil edecek orduya bıraktığını belirtmişti.

Cumhurbaşkanlığı, yarın güneydeki UNIFIL karargahında başlaması beklenen müzakerelerde Lübnan'ı temsil edecek heyeti açıklamıştı.

Başbakanlık ise Cumhurbaşkanlığı'nın bu adımına tepki göstererek, ülkenin uluslararası konularda atılacak adımların Başbakan ve Cumhurbaşkanlığı makamlarının istişareleri sonucu kararlaştırılması gerektiğinin altını çizmişti.

İki ülke arasındaki sınır anlaşmazlığı

Lübnan ile İsrail arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor.

İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı beş bloktan üçünün, İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını iddia ediyor.

İsrail ayrıca, 87 kilometre uzunluğundaki Lübnan'ın kara sınırında da Şeba Çiftlikleri ile diğer bazı bölgelerdeki işgalini sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi

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