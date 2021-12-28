Lübnan, İsrail'in Suriye rejimine yönelik hava saldırısını şiddetle kınadı - Haberler
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Lübnan, İsrail'in Suriye rejimine yönelik hava saldırısını şiddetle kınadı

Lübnan, İsrail'in Suriye rejimine yönelik hava saldırısını şiddetle kınadı
AA / İdiris Okuduci - Haberler | Güncel

Lübnan Dışişleri Bakanlığı'nın, İsrail'in Suriye rejimine yönelik hava saldırısını şiddetle kınadığı belirtildi.

Lübnan Dışişleri Bakanlığı'nın, İsrail'in Suriye rejimine yönelik hava saldırısını şiddetle kınadığı belirtildi.

Lübnan Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'nin Lazkiye Limanı'na düzenlediği hava saldırısı hakkında bir yazılı açıklama yayınladı.

Açıklamada, Lübnan'ın, İsrail'in Lazkiye'ye yönelik agresif saldırısının şiddetle kınandığı ve bunun (Noel) tatili döneminde gerçekleştirildiği ifade edildi.

İsrail'in bir ay içerisinde ikinci defa böylesi bir saldırı gerçekleştirdiği hatırlatmasında bulunulan açıklamada, saldırının da İsrail'in gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koyduğuna vurgu yapıldı.

İsrail savaş uçakları, bugün, Suriye'deki Esed rejiminin kontrolündeki Lazkiye limanına hava saldırısı gerçekleştirmişti.

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, 20 Aralık'ta Birlemiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'i başkent Beyrut'ta kabul ettiği sırada İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını gündeme getirmişti.

Berri, Guterres'e İsrail'in Lübnan hava sahasını ihlal edip, Suriye'ye saldırılar düzenlediğini ve bunun önlenmesi gerektiğini belirtmişti.

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AA / İdiris Okuduci - Son Dakika Haberleri

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