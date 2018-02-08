Lübnan, İsrail'in Sınıra Duvar İnşasına Karşı Çıktı

Lübnan İsrail'in sınıra duvar inşa etmesine karşı çıktı. Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü UNIFIL'in Hükumet Koordinatörü Tuğeneral Malik Şams, UNIFIL'in komutasında Lübnan'ın Nakura şehrinde, Lübnan-İsrail arasında yapılan toplantıda, Lübnan delegesinin İsrail tarafına, Mavi Hat sınır hattındaki 13 noktaya kalıcı duvar örülmesini reddettiğini, Lübnan'ın bunu engellemek için her türlü tedbiri alacağını söylediği kaydedildi.

Litani'nin güney bölümü askeri destek komutan yardımcısı Tuğgeneral Yusuf George, İsrail'e bu noktalara duvar inşa etmesine karşı itirazımızı bildirmemizden sonra İsrail'in bu noktaların dışında duvar inşa etmeyi kararlaştırıldığını söyledi.

Başbakan Said Hariri, duvar inşa etmekle bile olsa, Lübnan'ın toprağının hiç parçasından, feragat etmeyeceğini söyledi. - BEYRUT