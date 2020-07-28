Lübnan, İsrail'in saldırısını BM'ye şikayet ediyor
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Lübnan, İsrail'in saldırısını BM'ye şikayet ediyor

Lübnan hükümeti, İsrail ordusunun dün ülkenin güneydoğusuna düzenlediği saldırıyı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) şikayet etme kararı aldı.

Lübnan, İsrail'in saldırısını BM'ye şikayet ediyor
28.07.2020 18:25 | Son Güncelleme: 28.07.2020 18:25

Lübnan hükümeti, İsrail ordusunun dün ülkenin güneydoğusuna düzenlediği saldırıyı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) şikayet etme kararı aldı.

Başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısında, ekonomik krizin yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve İsrail ordusunun dün ülkenin güney kesimlerine düzenlediği saldırılar ele alındı.

Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed, toplantı sonrası basına yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulu'nun İsrail ordusunun dün Lübnan'ın güney bölgesine düzenlediği saldırıyı kınadığını söyledi.

Abdussamed, Dışişleri Bakanı Nasif Hitti'nin Lübnan'ın konuyla ilgili şikayetini BMGK'ye iletmekle görevlendirildiğini aktardı.

Toplantıda Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmelerin de görüşüldüğünü kaydeden Abdussamed, temmuz ayının başından itibaren hafifletilen önlemlerinin bir kez daha devreye konulma kararı alındığını belirtti.

Son günlerde yeni vaka sayısında ciddi artış görüldüğünü hatırlatan Abdussamed, hükümet tarafından koronavirüsle mücadele önlemleri çerçevesinde mart ayında duyurulan ve 5 Temmuz'da son bulan "seferberlik" kararının Yüksek Savunma Konseyinin önerileri doğrultusunda 30 Ağustos'a kadar uzatılmasına onay verildiğini bildirdi.

"İsrail'in yeni saldırılarına karşı gelişmeleri takip ediyoruz"

Öte yandan Dışişleri Bakanı Hitti, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basına yaptığı açıklamada, hükümet olarak İsrail saldırısını kınadıklarını ve BMGK'ye şikayet edeceklerini söyledi.

Hitti, "Lübnan, BMGK'nin 1701 sayılı kararına bağlıdır ancak kendini savunma hakkına da sahiptir. İsrail'in yeni saldırılarına karşı gelişmeleri takip ediyoruz." diye konuştu.

Lübnan-İsrail sınırındaki olaylar

İsrail ordusu, dün yaptığı açıklamada, sınırda yaşanan bir "güvenlik olayı" üzerine Lübnan'ın güneydoğusundaki Kafarşuba bölgesinde bazı hedefleri vurduğunu açıklamıştı.

Lübnan Hizbullahı da sınır bölgesindeki İsrail hedeflerine saldırdığını belirtmiş ancak daha sonra yaptığı yazılı açıklamayla söz konusu eylemden geri adım atmıştı.

Suriye'nin başkenti Şam'da yer alan havalimanı yakınlarına 20 Temmuz'da düzenlenen saldırıda ise biri Hizbullah üyesi 5 kişi ölmüştü.

Suriye, saldırının arkasında İsrail'in olduğunu söylerken, Tel Aviv yönetiminden olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

Kaynak: AA

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