Lübnan, İsrail'in İhlallerini BM'ye Şikayet Edecek

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, İsrail'in Lübnan sınırlarına yönelik ihlallerinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) şikayet edileceğini belirtti.



Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Lübnan sınırlarına yönelik ihlalleri ile İsrail uçaklarının Lübnan hava sahası üzerinden Suriye'ye düzenlediği saldırılar kınanarak, İsrail'in BMGK'ya şikayet edileceği" ifade edildi.



İsrail savaş uçaklarının son olarak pazar günü güneydeki Sayda'da yaptığı ihlallerin hatırlatıldığı açıklamada, "Şikayetimizi farklı yollardan ileteceğiz ve takipçisi olacağız. Çünkü egemenliğimize yönelik başka bir ihlale izin vermeme kararlılığındayız." denildi.



Lübnan Başbakanı Saad Hariri de bugün Dışişleri Bakanı Cibran Basil'den, "İsrail'in Lübnan sınırlarına yönelik artarak devam eden ihlalleri ve sınırdaki casusluk faaliyetlerinin BM'ye şikayet edilmesi için bir rapor hazırlamasını" istemişti.



Dışişleri Bakanı Basil de yaptığı açıklamada, "BMGK'ya sunulmak üzere şikayetleri ve kanıtları toplamaya başladıklarını" bildirmişti.



İsrail'in Lübnan sınırındaki ihlalleri



İsrail'e ait insansız hava araçları, savaş uçakları ve savaş botları, son aylarda sık sık Lübnan sınırını ihlal ediyor. Lübnanlı yetkililer her fırsatta bu ihlalleri Birleşmiş Milletler'e (BM) şikayet ediyor.



Son olarak İsrail savaş uçaklarının, dün Lübnan hava sahasını ihlal ederek ülkenin güneyindeki Sayda şehrinin merkezi üzerinde ses hızını aştığı kaydedildi. Savaş uçaklarının ses duvarını aşması nedeniyle meydana gelen sonik patlama sonucunda ortaya çıkan şiddetli gürültü ve patlama sesleri, halkın panik yaşamasına ve bazı evlerin camlarının kırılmasına neden oldu.



Ayrıca 7 Eylül'de Lübnan hava sahasını kullanarak Suriye'ye giren İsrail savaş uçakları Hama'nın Masyaf beldesi yakınlarındaki Suriye rejimi karargahını vurdu. İsrail yönetimi tarafından yapılan açıklamayla da bu saldırı doğrulandı.



İç savaşın başladığı 2011'den bu yana zaman zaman Suriye ve Golan Tepeleri'nden, topraklarına roket atıldığını ileri süren İsrail, İran destekli Hizbullah güçlerine ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.



Lübnan resmi ajansı NNA, iki gün önce yayımladığı bir haber ile Hizbullah unsurlarının İsrail sınırına yakın bir bölgede termal kamera ile donatılmış bir İsrail casus aygıtı bulduklarını duyurdu ve aygıtın fotoğraflarını paylaştı.



İsrail ordusundan Lübnan sınırında askeri tatbikat



İsrail ordusu, Lübnan sınırında 5 Eylül'de son 20 yılın en büyük askeri tatbikatını başlattı. İsrail İstihbarat Servisi MOSSAD'ın eski Şefi Meir Dagan'ın adını taşıyan ve on binlerce askerin katıldığı tatbikat 11 gün sürecek.



Tatbikata İsrail ordusuna bağlı hava, kara, deniz kuvvetleri ile istihbarat biriminin katıldığı belirtildi.