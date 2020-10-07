Lübnan İnsani Yardım Konferansı Kasım'a ertelendi
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Lübnan İnsani Yardım Konferansı Kasım'a ertelendi

07.10.2020 21:49 | Son Güncelleme: 07.10.2020 21:53
Lübnan İnsani Yardım Konferansı Kasım'a ertelendi

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Ekim ayında Paris'te yapılması planlanan Lübnan için İnsani Yardım Konferansı'nın Kasım'a ertelendiğini duyurdu.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Ekim ayında Paris'te yapılması planlanan Lübnan için İnsani Yardım Konferansı'nın Kasım'a ertelendiğini duyurdu.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Ekim ayı sonunda başkent Paris'te yapılması planlanan Lübnan için İnsani Yardım Konferansı'nın Kasım ayına ertelendiğini duyurdu. Fransa Ulusal Meclisi'nde açıklama yapan Jean-Yves Le Drian, Meclis'in Dışişleri Komitesi huzurunda Lübnan konusundaki uluslararası temas grubunun yeni bir hükümet kurma şartını yinelemek için önümüzdeki günlerde toplanacağını ifade etti.

Lübnan'da yeni bir hükümet kurulmasını şart koşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, hükümet kurmak için geçen sürenin yardımın teslim süresini de geciktiğini vurgulamış ve yeni hükümet kuramayan Lübnanlı siyasetçileri kendi çıkarları uğruna ülke çıkarlarını feda etmekle suçlamıştı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun ise yeni bir hükümetin kurulmasına yönelik parlamento istişarelerinin 15 Ekim'de başlayacağını duyurdu. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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