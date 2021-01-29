Lübnan'ın Trablusşam kentindeki protestolarda kamu binaları ateşe verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Lübnan'ın Trablusşam kentindeki protestolarda kamu binaları ateşe verildi

29.01.2021 02:35 | Son Güncelleme: 29.01.2021 02:38
Lübnan'ın Trablusşam kentindeki protestolarda kamu binaları ateşe verildi

Lübnan'da ekonomik krize ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan karantinaya karşı düzenlenen protestolar sırasında ülkenin kuzeyindeki Trablusşam Belediyesi ile hükümet konağında yer alan "Sünni Şeriat Mahkemesi" binaları ateşe verildi.

Lübnan'da ekonomik krize ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan karantinaya karşı düzenlenen protestolar sırasında ülkenin kuzeyindeki Trablusşam Belediyesi ile hükümet konağında yer alan "Sünni Şeriat Mahkemesi" binaları ateşe verildi.

Lübnan'da, Kovid-19 vakalarındaki artışın önüne geçmek için 14 Ocak'ta uygulanmaya başlayan 10 günlük karantinanın 8 Şubat'a kadar uzatılmasına ve ekonomik krize tepki olarak 25 Ocak'ta başlayan protesto eylemleri dördüncü gününde de devam etti.

Gösteriler sırasında kent merkezindeki Nur Meydanı'na yakın 3 katlı Trablusşam Belediye binası ateşe verildi. Yerel basın, Abdülhamid Karami Meydanı'ndan yola çıkan bir grubun, belediye binasına molotofkokteyli atarak yangını çıkardığını aktardı.

İtfaiye araçları gelinceye kadar binanın içindeki evrakın çoğunun yandığı ve binada hasar oluştuğu ancak olayda can kaybı yaşanmadığı kaydedildi.

Trablusşam Belediye Başkanı Riyad Yamak, yaptığı açıklamada, belediye yönetimi olarak bir yıldan fazla süredir haklarını arayan protestocuların yanında durduklarını belirtti.

Ancak bugün belediye binasını ateşe verenlerin, haklarını arayan göstericiler olmadığını dile getiren Yamak, bu eylemin göstericilerin haklı taleplerine gölge düşürmek amacıyla yapıldığını söyledi.

İç Güvenlik Birimi ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gösteriler sırasında molotofkokteyli atılması sonucu belediye yakınındaki hükümet konağında yer alan "Sünni Şeriat Mahkemesi" binasında yangın çıktığını bildirdi. Yangında hasar ya da can kaybı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Lübnan Kızılhaçı, bu akşam Trablusşam'da yaşanan olaylarda yaralanan 112 kişiye müdahale edildiğini bildirmişti.

Hariri ve Canbolat'ın tepkisi

Öte yandan 10 Ağustos 2020'de istifa eden Hassan Diyab hükümeti yerine ekim ayında yeni kabineyi kurmakla görevlendirilen Saad el-Hariri, Trablusşam'da yaşananlara tepki gösterdi.

Hariri, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Trablusşam'ı hedef alan her türlü siyasi sloganı reddettiklerinin altını çizerek "Soruyoruz: Trablusşam Belediyesi ve diğer bazı yerler yanarken Lübnan ordusu neden seyirci kalıyor. Ordu kenti korumayacaksa kim koruyacak?" ifadelerini kullandı.

Dürzi İlerlemeci Sosyalist Partisi lideri Velid Canbolat da halihazırda Trablusşam'da yaşananların tüm ülkeyi tehdit ettiğini savundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Ziya Selçuk Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Koca
Magazin Ebru Yaşar Özcan Deniz Acun Ilıcalı Tuba Büyüküstün
Spor Ali Koç Ömer Ali Okan Buruk Ersun Yanal Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Bursa Kavga Ankara Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Lübnan'ın Trablusşam kentindeki protestolarda kamu binaları ateşe verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.1.2021 02:41:28. #1.14#
title