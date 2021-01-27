Lübnan'ın Trablusşam kentindeki gösterilerde güvenlik güçlerine el bombası atıldı
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Lübnan'ın Trablusşam kentindeki gösterilerde güvenlik güçlerine el bombası atıldı

27.01.2021 23:35 | Son Güncelleme: 27.01.2021 23:38
Lübnan'ın Trablusşam kentindeki gösterilerde güvenlik güçlerine el bombası atıldı

Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam kentinde ekonomik kriz ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan karantinaya karşı devam eden gösterilerde güvenlik güçlerinin üzerine el bombasının atıldığı bildirildi.

Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam kentinde ekonomik kriz ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan karantinaya karşı devam eden gösterilerde güvenlik güçlerinin üzerine el bombasının atıldığı bildirildi.

Lübnan İç Güvenlik Birimi, Trablusşam kentinde 3 günden beri güvenlik güçleri ile göstericiler arasında gerginliğin yaşandığı protesto eylemlerine dair sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.

Trablusşam'ın kent merkezinde protesto eylemlerinin sürdüğü Nur Meydanı'na yakın hükümet binasına girme girişimlerinin ısrarla sürdüğüne işaret edilen açıklamada, göstericilerin hükümet binasına yönelik baskın girişimleri sonucunda bazı güvenlik güçlerinin yaralandığı kaydedildi.

Eylemcileri durdurmak için her türlü yasal aracın kararlılıkla kullanılacağına dikkat çekilen açıklamada, "Güvenlik güçlerinin üzerine atılan el bombaları, ses bombası veya molotofkokteyli değil savaş bombalarıdır. Atılan bombalar sonucu güvenlik unsurlarından biri ağır, 9 kişi yaralandı." denildi.

Kızılhaç, yaralı sayısını 82 olarak açıkladı

Lübnan Kızılhaç Örgütü ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Trablusşam'daki olaylarda yaralananların sayısının 82'ye yükseldiğini aktardı.

Halihazırda Kızılhaç Örgütünden 6 ekibin bölgede görev yaptığına işaret edilen açıklamada, yaralılardan 67'sine olay yerinde müdahale edildiği, 15'inin ise çevredeki hastanelerde tedavi altına alındığı ifade edildi.

Kovid-19 vakalarındaki artışın önüne geçmek için 14 Ocak'ta hayata geçirilen 10 günlük olağanüstü halin uzatılmasına ve yaşanan ekonomik krize tepki olarak Trablusşam'da 3 gündür akşam saatlerinde protesto eylemleri düzenleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi

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