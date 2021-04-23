Lübnan'ın sınır bölgelerinde görülen çekirge sürüsünün yayılmasından endişe ediliyor
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Lübnan'ın sınır bölgelerinde görülen çekirge sürüsünün yayılmasından endişe ediliyor

Lübnan'ın sınır bölgelerinde görülen çekirge sürüsünün yayılmasından endişe ediliyor
Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi - Haberler | Güncel

Lübnan Tarım Bakanı Abbas Murteza, komşu ülkelerden az miktarda çekirge sürüsünün sınır bölgelerine ulaştığını belirterek, hızlı şekilde artmasından endişe edildiğini bildirdi.

Lübnan Tarım Bakanı Abbas Murteza, komşu ülkelerden az miktarda çekirge sürüsünün sınır bölgelerine ulaştığını belirterek, hızlı şekilde artmasından endişe edildiğini bildirdi.

Ülkenin resmi haber ajansı NNA'ya konuşan Murteza, Tarım Bakanlığında görevli ekiplerin, çekirgelerin ulaştığı sınır bölgelerde incelemelerde bulunduğunu söyledi.

Lübnan'ın sınır bölgelerine ulaşan çekirge sürüsünün henüz belli bazı yerlerde az sayıda görüldüğüne işaret eden Murteza, ancak hızla artması ve ilerlemesinden kaygı duyulduğunu kaydetti.

Murteza, çekirge sürüsünün görüldüğü bölgelerde askeri helikopterle ilaçlama yapılacağını bildirdi.

Lübnan yerel basınındaki haberlerde, dün itibarıyla ülkenin doğusundaki sınır bölgelerinde Suriye'den gelen çok sayıdaki çekirgenin tarım alanlarını tehdit edebileceği uyarılarına yer verilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi

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