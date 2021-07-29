Lübnan'ın kuzeyindeki orman yangını yayılmaya devam ediyor
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Lübnan'ın kuzeyindeki orman yangını yayılmaya devam ediyor

Lübnan'ın kuzeyindeki orman yangını yayılmaya devam ediyor
Anadolu Ajansı / Safiye Karabacak - Haberler | Güncel

Lübnan'ın kuzeyindeki Akkar kazasına bağlı ormanlık alanda dün çıkan ve bir kişinin ölümüne neden olan yangın yayılarak devam ediyor.

Lübnan'ın kuzeyindeki Akkar kazasına bağlı ormanlık alanda dün çıkan ve bir kişinin ölümüne neden olan yangın yayılarak devam ediyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, yüksek sıcaklık nedeniyle başlayan yangın birçok orman arazisi ve bahçeyi yok etti.

Yangının engebeli alanlarda 11 kilometrekarelik bir alana yayıldığı ve neden olduğu hasarın söndürme çalışmaları tamamlanana kadar tam olarak tespit edilemeyeceği aktarıldı.

Sivil savunma ekipleri, Lübnan ordusu, çevre gönüllüleri ve yerel halkın yangın söndürme çalışmalarını sürdürdüğü, Lübnan ordusuna ait askeri helikopterlerin de sabah saatlerinden bu yana engebeli ve zor arazilerde söndürme çalışmalarına destek verdiği belirtildi.

Yangının gece boyunca yayılarak yerleşim alanlarına yaklaştığı ve dumandan boğulma vakalarının arttığı kaydedildi.

Lübnan Yüksek Yardım Komisyonu Genel Sekreteri Tümgeneral Muhammed Hayr, yaptığı açıklamada, "Yangın başladığından beri söndürmek için büyük çaba harcıyoruz ancak o bölgedeki engebeli dağlar ve vadiler nedeniyle söndürme çalışmalarında çok zorluk yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Lübnan'ın kuzeyindeki ormanlık alanlarda dün öğleden sonra birkaç noktada birden yangın çıkmıştı. Yangın nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Safiye Karabacak

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