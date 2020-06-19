Lübnan'ın IMF ile müzakerelerdeki mali danışmanı istifa etti
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Lübnan'ın IMF ile müzakerelerdeki mali danışmanı istifa etti

Lübnan'ın Uluslararası Para Fonu (IMF) ile müzakerelerindeki mali danışmanı Henry Shaul, reformlara dair ciddi bir irade görmediği için istifa ettiğini açıkladı.

Lübnan'ın IMF ile müzakerelerdeki mali danışmanı istifa etti
19.06.2020 13:49 | Son Güncelleme: 19.06.2020 13:52

Lübnan'ın Uluslararası Para Fonu (IMF) ile müzakerelerindeki mali danışmanı Henry Shaul, reformlara dair ciddi bir irade görmediği için istifa ettiğini açıkladı.

Shaul, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Lübnanlı siyasiler, finans makamları ve bankacılık sektörünün finansal açıklara ilişkin gerçek rakamları gizlediklerine dikkati çekti.

Lübnan'daki siyasi grupların, çözüm karşıtı tutumlarını ve mevcut hükümetin kendi politikasını izlemesini engellemeye yönelik ısrarlarını sürdürdüğüne işaret eden Shaul, istifasının gerekçesine ilişkin şunları kaydetti:

"Ekonomik krize karşı reformları hayata geçirme veya Merkez Bankası dahil bankacılık sektörünü yeniden yapılandırmaya ilişkin ciddi bir iradenin olmadığını anladım."

Lübnan Maliye Bakanı Gazi Vezni'nin basın ofisinden yapılan açıklamada da IMF ile müzakerelerde Lübnan heyetinde mali danışman olarak yer alan Shaul'un istifası doğrulandı.

Lübnan'daki durum

Lübnan'da ekonomik kriz ve hükümetin vergi politikalarına karşı düzenlenen gösteriler üzerine Saad el-Hariri'nin başbakanlığındaki 30 üyeli Ulusal Birlik Hükümeti, 29 Ekim 2019'da istifa etmişti.

Hariri'nin yeniden başbakanlık görevine yanaşmaması üzerine Şii Hizbullah örgütü ve siyasi müttefikleri, eski Eğitim Bakanı Hassan Diyab'ın başbakanlığında 20 üyeli yeni hükümetin kurulmasını sağlamıştı.

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisinin 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşadığı ifade ediliyor.

Lübnan hükümeti, her yıl 2 milyar dolar olmak üzere 5 yılda toplam 10 milyar dolar kredi almak için Uluslararası Para Fonu (IMF) ile müzakerelere başladığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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