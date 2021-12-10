Lübnan'ın güneyindeki Sur Şehri'nde yer alan Filistin mülteci kampı Burc el-Şimali'de büyük bir patlama meydana geldiği bildirildi.
AA / Muhammed Semiz - Haberler | Güncel
Lübnan'ın güneyindeki Sur Şehri'nde yer alan Filistin mülteci kampı Burc el-Şimali'de büyük bir patlama meydana geldiği bildirildi.
SUR, DİYARBAKIR (AA) - Lübnan'ın güneyindeki Sur Şehri'nde yer alan Filistin mülteci kampı Burc el-Şimali'de büyük bir patlama meydana geldiği bildirildi.
AA / Muhammed Semiz - Son Dakika Haberleri
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