Lübnan'ın güneyindeki Sur Şehri'nde yer alan Filistin mülteci kampı Burc el-Şimali'de büyük bir patlama meydana geldiği bildirildi. - Haberler
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Lübnan'ın güneyindeki Sur Şehri'nde yer alan Filistin mülteci kampı Burc el-Şimali'de büyük bir patlama meydana geldiği bildirildi.

Lübnan'ın güneyindeki Sur Şehri'nde yer alan Filistin mülteci kampı Burc el-Şimali'de büyük bir patlama meydana geldiği bildirildi.
AA / Muhammed Semiz - Haberler | Güncel

Lübnan'ın güneyindeki Sur Şehri'nde yer alan Filistin mülteci kampı Burc el-Şimali'de büyük bir patlama meydana geldiği bildirildi.

SUR, DİYARBAKIR (AA) - Lübnan'ın güneyindeki Sur Şehri'nde yer alan Filistin mülteci kampı Burc el-Şimali'de büyük bir patlama meydana geldiği bildirildi.

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AA / Muhammed Semiz - Son Dakika Haberleri

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