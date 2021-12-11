Lübnan'ın güneyindeki Filistin mülteci kampında cephanelik patladı
Olay yerinden detay görüntüler Yangın söndürme çalışmalarında yaralanan itfaiyeci ile röportaj SUR - Lübnan'ın güneyindeki Sur şehri yakınlarında yer alan Filistin mülteci kampı Burc eş-Şimali'deki bir cephanelikte patlama meydana geldiği bildirildi.
Olay yerinden detay görüntüler
Yangın söndürme çalışmalarında yaralanan itfaiyeci ile röportaj
SUR - Lübnan'ın güneyindeki Sur şehri yakınlarında yer alan Filistin mülteci kampı Burc eş-Şimali'deki bir cephanelikte patlama meydana geldiği bildirildi. Patlamanın yangın söndürme çalışmalarına katılan bir itfaiyeci yaralandı.