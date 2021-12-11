Lübnan'ın güneyindeki Filistin mülteci kampında cephanelik patladı - Haberler
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Lübnan'ın güneyindeki Filistin mülteci kampında cephanelik patladı

AA - Haberler | Güncel

Olay yerinden detay görüntüler Yangın söndürme çalışmalarında yaralanan itfaiyeci ile röportaj SUR - Lübnan'ın güneyindeki Sur şehri yakınlarında yer alan Filistin mülteci kampı Burc eş-Şimali'deki bir cephanelikte patlama meydana geldiği bildirildi.

Olay yerinden detay görüntüler

Yangın söndürme çalışmalarında yaralanan itfaiyeci ile röportaj

SUR - Lübnan'ın güneyindeki Sur şehri yakınlarında yer alan Filistin mülteci kampı Burc eş-Şimali'deki bir cephanelikte patlama meydana geldiği bildirildi. Patlamanın yangın söndürme çalışmalarına katılan bir itfaiyeci yaralandı.

Lübnan'ın güneyindeki Filistin mülteci kampında cephanelik patladı

Lübnan'ın güneyindeki Filistin mülteci kampında cephanelik patladı

Lübnan'ın güneyindeki Filistin mülteci kampında cephanelik patladı

Lübnan'ın güneyindeki Filistin mülteci kampında cephanelik patladı

Lübnan'ın güneyindeki Filistin mülteci kampında cephanelik patladı

 Lübnan'ın güneyindeki Sur Şehri'nde yer alan Filistin mülteci kampı Burc el-Şimali'de büyük bir patlama meydana geldiği bildirildi (2)

Lübnan'ın güneyindeki Sur Şehri'nde yer alan Filistin mülteci kampı Burc el-Şimali'de büyük bir patlama meydana geldiği bildirildi (2)

 Son Dakika | Lübnan'ın güneyindeki Sur Şehri'nde yer alan Filistin mülteci kampı Burc el-Şimali'de büyük bir patlama meydana geldiği bildirildi.

Son Dakika | Lübnan'ın güneyindeki Sur Şehri'nde yer alan Filistin mülteci kampı Burc el-Şimali'de büyük bir patlama meydana geldiği bildirildi.

AA - Son Dakika Haberleri

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