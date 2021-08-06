Lübnan'ın güneyinde İsrail bombardımanı nedeniyle yangın çıktı

İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği top atışları sonrası bölgede yangın çıktığı bildirildi.

İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği top atışları sonrası bölgede yangın çıktığı bildirildi.

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin güneyinden işgal altındaki Şeba Çiftliklerine doğru fırlatılan füzelerin ardından İsrail ordusunun farklı bölgelere 40'tan fazla top atışı gerçekleştirdiği belirtildi.

İsrail'in söz konusu topçu ateşinin yangınlara yol açtığına işaret edilen açıklamada, İsrail'e yönelik eylem yapan 4 kişinin, üzerinde füze platformu bulunan araçla birlikte askeri birlikler tarafından gözaltına alındığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca ordu birliklerinin, bölgede sükuneti yeniden sağlamak ve güvenlik tedbirlerini almak üzere Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) ile koordineli olarak bölgede yayıldığı aktarıldı.

Ne olmuştu?

Lübnan Hizbullahı, İsrail ordusunun önceki gün Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılara karşılık olarak İsrail'e füze saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

İsrail ordusu da ülkeye atılan 10 rokete karşılık olarak Lübnan'daki bazı hedefleri top ateşiyle vurmaya başladığını bildirmişti.

İki ülkenin sınır hattında konuşlu Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) ise " Durum çok tehlikeli. Tüm tarafları ateşkese teşvik ediyoruz." açıklaması yapmıştı.

Lübnan'dan İsrail tarafına 4 Ağustos'ta da 3 roket atılmış, İsrail ordusu buna karşılık topçu atışları ve hava bombardımanıyla Lübnan'daki bazı bölgeleri vurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi