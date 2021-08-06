Lübnan'ın güneyinde İsrail bombardımanı nedeniyle yangın çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Lübnan'ın güneyinde İsrail bombardımanı nedeniyle yangın çıktı

Lübnan'ın güneyinde İsrail bombardımanı nedeniyle yangın çıktı
Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi - Haberler | Güncel

İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği top atışları sonrası bölgede yangın çıktığı bildirildi.

İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği top atışları sonrası bölgede yangın çıktığı bildirildi.

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin güneyinden işgal altındaki Şeba Çiftliklerine doğru fırlatılan füzelerin ardından İsrail ordusunun farklı bölgelere 40'tan fazla top atışı gerçekleştirdiği belirtildi.

İsrail'in söz konusu topçu ateşinin yangınlara yol açtığına işaret edilen açıklamada, İsrail'e yönelik eylem yapan 4 kişinin, üzerinde füze platformu bulunan araçla birlikte askeri birlikler tarafından gözaltına alındığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca ordu birliklerinin, bölgede sükuneti yeniden sağlamak ve güvenlik tedbirlerini almak üzere Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) ile koordineli olarak bölgede yayıldığı aktarıldı.

Ne olmuştu?

Lübnan Hizbullahı, İsrail ordusunun önceki gün Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılara karşılık olarak İsrail'e füze saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

İsrail ordusu da ülkeye atılan 10 rokete karşılık olarak Lübnan'daki bazı hedefleri top ateşiyle vurmaya başladığını bildirmişti.

İki ülkenin sınır hattında konuşlu Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) ise " Durum çok tehlikeli. Tüm tarafları ateşkese teşvik ediyoruz." açıklaması yapmıştı.

Lübnan'dan İsrail tarafına 4 Ağustos'ta da 3 roket atılmış, İsrail ordusu buna karşılık topçu atışları ve hava bombardımanıyla Lübnan'daki bazı bölgeleri vurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi

BM Geçici Görev Gücünden 'Lübnan-İsrail sınırındaki durum çok tehlikeli' uyarısı
BM Geçici Görev Gücünden "Lübnan-İsrail sınırındaki durum çok tehlikeli" uyarısı
Hizbullah, İsrail'e füze saldırısı düzenlediğini duyurdu
Hizbullah, İsrail'e füze saldırısı düzenlediğini duyurdu
Hizbullah, İsrail ordusunun önceki gün Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılara karşılık olarak İsrail'e füze saldırısı düzenlediğini duyurdu.
Hizbullah, İsrail ordusunun önceki gün Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılara karşılık olarak İsrail'e füze saldırısı düzenlediğini duyurdu.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Cem Yılmaz Yusuf Güney Süreyya Yalçın Bergüzar Korel
Spor Burak Elmas Caner Erkin Rıza Çalımbay Valentin Rosier Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Lübnan'ın güneyinde İsrail bombardımanı nedeniyle yangın çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 14:58:47. #1.15#

title