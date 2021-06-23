Lübnan'ın en önemli milli sembolü "sedir" ağacından oluşan ormanlar iklim değişikliğinin tehdidi altında (1)
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Lübnan'ın en önemli milli sembolü "sedir" ağacından oluşan ormanlar iklim değişikliğinin tehdidi altında (1)

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Binlerce yıldan beri çeşitli medeniyetlere tanıklık ettikten sonra Lübnan'ın en önemli milli sembolü haline gelen, denizden yaklaşık 2 bin metre yükseklikteki dağların zirvelerinde sınırlı sayıdaki alanlarda bugüne kadar varlığını sürdüren sedir ağacı ormanları, iklim değişikliğinin tehdidi...

Binlerce yıldan beri çeşitli medeniyetlere tanıklık ettikten sonra Lübnan'ın en önemli milli sembolü haline gelen, denizden yaklaşık 2 bin metre yükseklikteki dağların zirvelerinde sınırlı sayıdaki alanlarda bugüne kadar varlığını sürdüren sedir ağacı ormanları, iklim değişikliğinin tehdidi altında bulunuyor.

Kozalaklı ağaç türlerinden olan, yavaş büyüyen ancak binlerce yıl ömrü olan ve 40 metreye kadar yüksekliğe ulaşan sedir ağacı, Türkiye'de de yetişen bir ağaç türü olmasına rağmen adını Lübnan'daki ormanlardan alıyor.

Lübnan'ın en önemli milli sembolü 'sedir' ağacından oluşan ormanlar iklim değişikliğinin tehdidi altında (1)
Lübnan'ın en önemli milli sembolü 'sedir' ağacından oluşan ormanlar iklim değişikliğinin tehdidi altında (1)
Lübnan'ın en önemli milli sembolü 'sedir' ağacından oluşan ormanlar iklim değişikliğinin tehdidi altında (1)
Lübnan'ın en önemli milli sembolü 'sedir' ağacından oluşan ormanlar iklim değişikliğinin tehdidi altında (1)
Lübnan'ın en önemli milli sembolü 'sedir' ağacından oluşan ormanlar iklim değişikliğinin tehdidi altında (1)

Kaynak: Anadolu Ajansı

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Lübnan'ın en önemli milli sembolü "sedir" ağacından oluşan ormanlar iklim değişikliğinin tehdidi altında (1) - Haberler
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