Lübnan'ın en büyük sendikalarından Mühendisler Sendikasının Delegeler Kurulu seçimlerini muhalifler aldı

Lübnan'da muhalif parti ve grupların adayları, ülkenin en büyük sendikalarından biri olan Mühendisler Sendikasının Delegeler Kurulu seçimlerini açık ara farkla kazandı.

Lübnan'da muhalif parti ve grupların adayları, ülkenin en büyük sendikalarından biri olan Mühendisler Sendikasının Delegeler Kurulu seçimlerini açık ara farkla kazandı.

Ülke genelinde 48 binden fazla üyesi bulunan sendikanın 232 sandalyeden oluşan Delegeler Kurulu seçimlerinde bir ilk gerçekleşti.

"Sendika Harekete Geçiyor" listesinde yer alan ve 17 Ekim 2019 ayaklanmasını destekleyen aktivistler ile muhalif grupların yanı sıra Hristiyan Ketaib Partisi, Komünist Parti ve Nasırcı Halk Partisinden adaylar, 232 sandalyeden 221'ini, şube kurullarının ise 20 sandalyesinden 15'ini kazandı.

Delegeler Kurulunun geri kalan 11 sandalyesini ise iktidar partileri aldı.

Lübnan'da 17 Ekim 2019'da başlayan gösterilerden sonra kendilerini devrimci olarak nitelendiren gruplar bu gelişmeyi, uzun yıllardan beri yönetimi paylaşan siyasi güçlere karşı kazanılmış bir zafer olarak yorumladı.

Delegeler Kurulu, sendikanın teşkilat yapısı içinde kararların alındığı Genel Kurul işlevi görüyor.

Şube kurulları ise 7 farklı mühendislik dalını temsil ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu