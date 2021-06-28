Lübnan'ın en büyük sendikalarından Mühendisler Sendikasının Delegeler Kurulu seçimlerini muhalifler aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Lübnan'ın en büyük sendikalarından Mühendisler Sendikasının Delegeler Kurulu seçimlerini muhalifler aldı

Lübnan'ın en büyük sendikalarından Mühendisler Sendikasının Delegeler Kurulu seçimlerini muhalifler aldı
Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel

Lübnan'da muhalif parti ve grupların adayları, ülkenin en büyük sendikalarından biri olan Mühendisler Sendikasının Delegeler Kurulu seçimlerini açık ara farkla kazandı.

Lübnan'da muhalif parti ve grupların adayları, ülkenin en büyük sendikalarından biri olan Mühendisler Sendikasının Delegeler Kurulu seçimlerini açık ara farkla kazandı.

Ülke genelinde 48 binden fazla üyesi bulunan sendikanın 232 sandalyeden oluşan Delegeler Kurulu seçimlerinde bir ilk gerçekleşti.

"Sendika Harekete Geçiyor" listesinde yer alan ve 17 Ekim 2019 ayaklanmasını destekleyen aktivistler ile muhalif grupların yanı sıra Hristiyan Ketaib Partisi, Komünist Parti ve Nasırcı Halk Partisinden adaylar, 232 sandalyeden 221'ini, şube kurullarının ise 20 sandalyesinden 15'ini kazandı.

Delegeler Kurulunun geri kalan 11 sandalyesini ise iktidar partileri aldı.

Lübnan'da 17 Ekim 2019'da başlayan gösterilerden sonra kendilerini devrimci olarak nitelendiren gruplar bu gelişmeyi, uzun yıllardan beri yönetimi paylaşan siyasi güçlere karşı kazanılmış bir zafer olarak yorumladı.

Delegeler Kurulu, sendikanın teşkilat yapısı içinde kararların alındığı Genel Kurul işlevi görüyor.

Şube kurulları ise 7 farklı mühendislik dalını temsil ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Poyraz Meral Akşener Mustafa Varank Vladimir Putin Süleyman Soylu
Magazin Şevval Şahin Acun Ilıcalı Kıvanç Tatlıtuğ Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Ozan Tufan Burak Elmas Aziz Yıldırım Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Lübnan'ın en büyük sendikalarından Mühendisler Sendikasının Delegeler Kurulu seçimlerini muhalifler aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.6.2021 09:41:48. #1.14#

title