Lübnan'ın BM Daimi Temsilcisi, BM Genel Kurulu Filistin özel oturumunda konuştu Açıklaması

Lübnan'ın BM Daimi Temsilcisi Amal Mudallali, İsrail'in Gazze'ye son saldırılarının bir ateşkesle sonlanacağını ancak çatışmayı sonlandırmayacağını söyledi.

Lübnan'ın BM Daimi Temsilcisi Amal Mudallali, İsrail'in Gazze'ye son saldırılarının bir ateşkesle sonlanacağını ancak çatışmayı sonlandırmayacağını söyledi.

İsrail ve Filistin arasında yaşanan krizi görüşmek üzere toplanan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kuruluna hitap eden Mudallali, İsrail'in Gazze'ye son saldırısının, Binyamin Netanyahu'nun "düzeni ve caydırıcılığı sağlamak" amacıyla gerçekleştiği yönündeki ifadelerine işaretle, son saldırının gelecekteki bir çatışma için zemin oluşturduğunu aktardı.

Mudallali, İsrail'in son yıllardaki 7 ayrı saldırısının hepsinin aynı acı ve yıkım içinde bir sonraki çatışma için zemin hazırladığını belirterek, "Gazze iki milyon insan için bir hapishaneye dönüştü. Binlerce insan hayatını kaybetti, binlerce ev, okul yıkıldı ama Filistinlileri susturmayı başaramadılar." ifadelerini kullandı.

İsrail'in 2006'dan itibaren Gazze'ye yönelik askeri operasyonlarına değinen Mudallali, son saldırının bir ateşkesle sona ereceğini ancak çatışmayı sonlandırmayacağını vurguladı.

Konunun, "roketler, silahlar ve ateşkesle" ilgisi olmadığını aktaran Mudallali, asıl meselenin İsrail'in işgali ve Filistinlilerin bağımsızlığıyla ilgili olduğunu dile getirdi.

Mudallali, Filistinlilerin barış şehri Kudüs'ün her geçen gün bir mahalle olarak ellerinden kaydığını hissettiklerini aktararak, İsrail'in uluslararası kanunlar nezdindeki Filistinlilere karşı sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Canlı