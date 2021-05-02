Lübnan'ın Beka bölgesindeki baraj göletinde telef olan tonlarca balık çevre sağlığını tehdit ediyor
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Lübnan'ın Beka bölgesindeki baraj göletinde telef olan tonlarca balık çevre sağlığını tehdit ediyor

Lübnan'ın Beka bölgesindeki baraj göletinde telef olan tonlarca balık çevre sağlığını tehdit ediyor
Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi - Haberler | Güncel

Lübnan'ın Beka bölgesindeki Karun Baraj Göleti kıyısına vuran tonlarca ölü balığın çevre sakinlerinin sağlığı açısından felakete yol açabileceği uyarısında bulunuldu.

Lübnan'ın Beka bölgesindeki Karun Baraj Göleti kıyısına vuran tonlarca ölü balığın çevre sakinlerinin sağlığı açısından felakete yol açabileceği uyarısında bulunuldu.

Ülkenin doğusundaki Beka bölgesi sınırlarında yer alan gölette yaklaşık iki haftadır henüz belirlenemeyen nedenle telef olan balıklar kıyıya vuruyor.

Ülkenin resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, Litani Nehri Ulusal Birimi'nce, Karun Baraj Göleti kıyısına vuran ölü balıkların çevre sakinlerinin sağlığı açısından felakete yol açabileceği uyarısında bulunuldu ve bakanlıkların yanı sıra belediye ile ilgili hayır kuruluşları harekete geçmeye çağrıldı.

Litani Nehri Ulusal Birimi ekipleri ve onlara eşlik eden gönüllülerin 40 tondan fazla ölü balığı toplamayı başardığı belirtilerek, Çevre Bakanlığının direktifleri doğrultusunda söz konusu çalışmalara devam edildiği bildirildi.

Balıkların kıyıya vurduğu bölgelerde sineklerin ortaya çıktığına işaret edilen haberde, sineklerin hastalıkların taşıyıcısı olabileceği uyarısında bulunuldu.

Bu arada gölet kıyısındaki yaklaşık 5 kilometrelik alana yayılan ölü balıkların temizlenmesi için çalışmalara askeri birlikler de katıldı.

Ekonomik krizle boğuşan Lübnan'da birkaç günden beri ülkenin en büyük akarsularından Litani Nehri yatağındaki Karun Barajı'nda telef olan onlarca ton ölü balık, çevrede kötü kokuların yayılmasına yol açmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi

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