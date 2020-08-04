Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta patlama Lübnan'daki Beyrut Limanı yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi.

Lübnan'daki Beyrut Limanı yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi.

Eski Başbakan Saad el-Hariri'nin evi yakınlarında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre, Hariri'nin evinde ve çevre binalarda büyük hasar oluşurken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Patlama nedeniyle hükümet binası ve Muhammed el-Emin Camisi'nde büyük hasar oluştu.

Öte yandan Lübnan resmi ajansı LNA, Beyrut Limanı'nda patlayıcıların bulunduğu bir depoda yangın çıktığını duyurdu.

Çevrede şiddetli patlama sesleri duyulduğu kaydedildi.

Kaynak: AA