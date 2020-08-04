Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta patlama
Lübnan'daki Beyrut Limanı yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi.
04.08.2020 19:13 | Son Güncelleme: 04.08.2020 20:33
Lübnan'daki Beyrut Limanı yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi.
Eski Başbakan Saad el-Hariri'nin evi yakınlarında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre, Hariri'nin evinde ve çevre binalarda büyük hasar oluşurken, çok sayıda kişi de yaralandı.
Patlama nedeniyle hükümet binası ve Muhammed el-Emin Camisi'nde büyük hasar oluştu.
Öte yandan Lübnan resmi ajansı LNA, Beyrut Limanı'nda patlayıcıların bulunduğu bir depoda yangın çıktığını duyurdu.
Çevrede şiddetli patlama sesleri duyulduğu kaydedildi.
Kaynak: AA