Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta patlama
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Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta patlama

Lübnan'daki Beyrut Limanı yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta patlama
04.08.2020 19:13 | Son Güncelleme: 04.08.2020 20:33

Lübnan'daki Beyrut Limanı yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi.

Eski Başbakan Saad el-Hariri'nin evi yakınlarında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre, Hariri'nin evinde ve çevre binalarda büyük hasar oluşurken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Patlama nedeniyle hükümet binası ve Muhammed el-Emin Camisi'nde büyük hasar oluştu.

Öte yandan Lübnan resmi ajansı LNA, Beyrut Limanı'nda patlayıcıların bulunduğu bir depoda yangın çıktığını duyurdu.

Çevrede şiddetli patlama sesleri duyulduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

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