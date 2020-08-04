Lübnan'ın başkenti Beyrut limanında patlama (2)
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Lübnan'ın başkenti Beyrut limanında patlama (2)

TÜRKİYE'DEN, BEYRUT LİMANINDAKİ PATLAMAYA İLİŞKİN GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARIBeyrut limanında meydana gelen şiddetli patlamaya ilişkin, Türk makamlarınca geçmiş olsun mesajları paylaşıldı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut limanında patlama (2)
04.08.2020 21:07 | Son Güncelleme: 04.08.2020 21:45

TÜRKİYE'DEN, BEYRUT LİMANINDAKİ PATLAMAYA İLİŞKİN GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI

Beyrut limanında meydana gelen şiddetli patlamaya ilişkin, Türk makamlarınca geçmiş olsun mesajları paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesaplarından yaptıkları açıklamalarla Lübnan halkına başsağlığı dileklerini iletti. Patlamaya ilişkin paylaşılan mesajlar şu şekilde:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay; "Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamada yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, kardeş ülke Lübnan halkına başsağlığı diliyorum. Lübnan halkının acılarını paylaşıyoruz. Türkiye olarak her zaman yardıma hazırız."Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın; "Beyrut'ta meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, Lübnan halkına başsağlığı diliyoruz. Enkaz altında kalanların olduğu haber veriliyor. Umarız ölü ve yaralı sayısı artmaz. Türkiye her tür yardım için hazırdır."Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Beyrut limanında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, dost ve kardeş Lübnan halkına başsağlığı diliyorum. En büyük temennimiz can kaybının artmaması. Lübnanlı kardeşlerimize her türlü desteğe hazırız."

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik; "Kardeş Lübnan halkının ve Beyrutluların yanındayız. Beyrut'ta meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileriz. Enkaz altında kalanların sağ salim kurtulmasını diliyoruz. Lübnan'ın kardeşi Türkiye bu zor günde kardeşlerinin yanındadır."

ANKARA,


Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Eylemci kadınlar tarafından kovulan Murat Övüç küplere bindi Magazin
Eylemci kadınlar tarafından kovulan Murat Övüç küplere bindi
Şeytanın bile aklına gelmez! Trabzon'da bebek kabini üzerinden milyonları götürmüşler Ekonomi
Şeytanın bile aklına gelmez! Trabzon'da bebek kabini üzerinden milyonları götürmüşler
Pınar Gültekin'in kendisine şantaj yaptığını söyleyen katil, polisin 'Mesajlar nerede' sorusuna cevap veremedi 3. Sayfa
Pınar Gültekin'in kendisine şantaj yaptığını söyleyen katil, polisin "Mesajlar nerede" sorusuna cevap veremedi
Bahçeli'nin Akşener'e yaptığı 'Evine dön' çağrısına İYİ Parti'den yanıt: Biz zaten evimizdeyiz Politika
Bahçeli'nin Akşener'e yaptığı "Evine dön" çağrısına İYİ Parti'den yanıt: Biz zaten evimizdeyiz
Filipinler'de ikinci dalga endişesiyle on milyonlarca kişiye yeniden sokağa çıkma yasağı geldi Dünya
Filipinler'de ikinci dalga endişesiyle on milyonlarca kişiye yeniden sokağa çıkma yasağı geldi
Son Dakika: Türkiye'de 4 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1083 yeni vaka tespit edildi Güncel
Son Dakika: Türkiye'de 4 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1083 yeni vaka tespit...
Son Dakika: Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük patlama: 30 kişi hayatını kaybetti, 2500 yaralı var
Son Dakika: Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük patlama: 30 kişi hayatını kaybetti, 2500 yaralı var
Korona vakaları artınca Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı
Korona vakaları artınca Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine 'Kovid-19 tedbirleri' konulu ek genelge gönderdi
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "Kovid-19 tedbirleri" konulu ek genelge gönderdi
Malatya'daki depremde meydana gelen doğa olayı korkuttu
Malatya'daki depremde meydana gelen doğa olayı korkuttu
Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi
Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi
Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan piknikçi tutuklandı
Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan piknikçi tutuklandı
Beyrut'taki patlamanın arkasında İsrail mi var? Açıklamalar peş peşe geldi
Beyrut'taki patlamanın arkasında İsrail mi var? Açıklamalar peş peşe geldi
Nöbet beklediği bahçeye domuz girdiğini zanneden şahıs, eşini öldürdü
Nöbet beklediği bahçeye domuz girdiğini zanneden şahıs, eşini öldürdü
7 gündür aranan kıraathaneci ortaya çıktı: Kaybolmadım kafamı dinliyordum
7 gündür aranan kıraathaneci ortaya çıktı: Kaybolmadım kafamı dinliyordum
Kuzey ve iç kesimlerde sıcaklık artıyor
Kuzey ve iç kesimlerde sıcaklık artıyor
Marmaray'da bir kişi, trenin önüne atlayarak canına kıydı
Marmaray'da bir kişi, trenin önüne atlayarak canına kıydı
Ankara'da zorunlu olmayan hasta yatışları ertelendi
Ankara'da zorunlu olmayan hasta yatışları ertelendi
Bir şahıs, husumetli olduğu kişiyi müşterilerin önünde gözünü kırpmadan öldürdü
Bir şahıs, husumetli olduğu kişiyi müşterilerin önünde gözünü kırpmadan öldürdü
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı
İsveç'te uyuşturucu çetelerinin kanlı hesaplaşması, 12 yaşındaki kızın hayatına mal oldu
İsveç'te uyuşturucu çetelerinin kanlı hesaplaşması, 12 yaşındaki kızın hayatına mal oldu
Tanzanyalı madenci, 2 ay içinde bulduğu 3 Tanzanit taşı sayesinde 5,4 milyon dolar kazandı
Tanzanyalı madenci, 2 ay içinde bulduğu 3 Tanzanit taşı sayesinde 5,4 milyon dolar kazandı
Sokak ortasında husumetlisini vurdu! Yetmedi araya giren 3 kişiyi de yaraladı
Sokak ortasında husumetlisini vurdu! Yetmedi araya giren 3 kişiyi de yaraladı
Son Dakika: Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
Son Dakika: Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi
Tuğba Ekinci, cesur kalça pozunu paylaşarak yeni şarkısının müjdesini verdi
Tuğba Ekinci, cesur kalça pozunu paylaşarak yeni şarkısının müjdesini verdi
Korkutan görüntü! Irak'ta tonlarca balık telef oldu
Korkutan görüntü! Irak'ta tonlarca balık telef oldu
Son Dakika: Malatya'da 5.2 şiddetinde deprem! Çevre illerde de hissedildi
Son Dakika: Malatya'da 5.2 şiddetinde deprem! Çevre illerde de hissedildi
Beşiktaş Ozan Tufan'a talip oldu, Fenerbahçe karşılığında Adem Ljajic'i istedi
Beşiktaş Ozan Tufan'a talip oldu, Fenerbahçe karşılığında Adem Ljajic'i istedi
Beyrut Valisi patlamayı gözyaşları içinde anlattı: Hiroşima ve Nagazaki'ye benziyor
Beyrut Valisi patlamayı gözyaşları içinde anlattı: Hiroşima ve Nagazaki'ye benziyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Deniz Demir Fatih Sultan Meral Akşener Muharrem İnce Devlet Bahçeli
Magazin Seda Sayan Demet Akalın Orhan Gencebay Cate Blanchett
Spor Beto Jose Sosa Cüneyt Çakır Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla İzmir Beyrut Deprem Lübnan
Şu an buradasınız: Lübnan'ın başkenti Beyrut limanında patlama (2) - Beyrut
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.8.2020 22:13:22. #1.15#
title