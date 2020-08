Lübnan'ın başkenti Beyrut limanında patlama (2) TÜRKİYE'DEN, BEYRUT LİMANINDAKİ PATLAMAYA İLİŞKİN GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARIBeyrut limanında meydana gelen şiddetli patlamaya ilişkin, Türk makamlarınca geçmiş olsun mesajları paylaşıldı.

TÜRKİYE'DEN, BEYRUT LİMANINDAKİ PATLAMAYA İLİŞKİN GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI

Beyrut limanında meydana gelen şiddetli patlamaya ilişkin, Türk makamlarınca geçmiş olsun mesajları paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesaplarından yaptıkları açıklamalarla Lübnan halkına başsağlığı dileklerini iletti. Patlamaya ilişkin paylaşılan mesajlar şu şekilde:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay; "Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamada yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, kardeş ülke Lübnan halkına başsağlığı diliyorum. Lübnan halkının acılarını paylaşıyoruz. Türkiye olarak her zaman yardıma hazırız."Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın; "Beyrut'ta meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, Lübnan halkına başsağlığı diliyoruz. Enkaz altında kalanların olduğu haber veriliyor. Umarız ölü ve yaralı sayısı artmaz. Türkiye her tür yardım için hazırdır."Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Beyrut limanında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, dost ve kardeş Lübnan halkına başsağlığı diliyorum. En büyük temennimiz can kaybının artmaması. Lübnanlı kardeşlerimize her türlü desteğe hazırız."

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik; "Kardeş Lübnan halkının ve Beyrutluların yanındayız. Beyrut'ta meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileriz. Enkaz altında kalanların sağ salim kurtulmasını diliyoruz. Lübnan'ın kardeşi Türkiye bu zor günde kardeşlerinin yanındadır."

ANKARA,

Kaynak: DHA