"Lübnan'ın aldığı 2 bin roketin bozuk çıktığı" iddiası

30.12.2019 15:04 | Son Güncelleme: 30.12.2019 15:04

Lübnan ordusunun, Rusya ve Sırbistan'da faaliyet gösteren bir firmadan satın aldığı 2 bin adet roketin, anlaşmada öngörülenin aksine 1982 üretimi çıktığı öne sürüldü.

Yerel basının askeri yetkililere dayandırdığı haberlere göre Lübnan Savunma Bakanlığı, ordunun talebi üzerine 2017'de Rusya ve Sırbistan'da faaliyet gösteren bir firma ile 2 bin adet, 122 milimetrelik roket satın almak üzere anlaşma yaptı.

Toplam değeri 3 milyon 300 bin ABD doları olan anlaşmanın koşulları gereği, roketlerin 2017 üretimi olması ve teslimatın Rusya'da gerçekleştirilmesi öngörülüyordu.

Ancak Lübnan ordusundan ürünlere onay vermek üzere görevlendirilen subaylar, sevkiyat öncesi incelemeyi Rusya yerine Sırbistan'da yaptı.

Söz konusu subayların geçen mayıs ayında ürünlere onay vermesinin ardından, roketler Beyrut'a sevk edildi.

Haberlerde, roketleri birkaç hafta önce teslim alan yetkili subayın, ürünlerin "birden fazla kez boyandığına ve 1982 yılında üretildiğine" dair kanaatte bulunduğu ve durumu üstlerine aktardığı iddia edildi.

Konuyla ilgili bilgilendirilen Savunma Bakanı İlyas Ebu Saab'ın soruşturma talebinde bulunduğu, Lübnan Genelkurmay Başkanı Joseph Avn'ın da askeri polisten aynı talepte bulunacağı belirtildi.

Bahsi geçen roketlerin azami menzilinin 20 kilometre olduğunun ifade edildiği haberlerde, 1982 üretimi olmaları halinde kullanıcıları için tehlike arz edebileceklerine dikkat çekildi.

Kaynak: AA