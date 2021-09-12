Lübnan'ın Akkar kentindeki Irak petrol boru hatlarında sızıntı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Lübnan'ın Akkar kentindeki Irak petrol boru hatlarında sızıntı

AA / Mehmet Nuri Uçar - Haberler | Güncel
Lübnan'ın Akkar kentindeki Irak petrol boru hatlarında sızıntı

Lübnan'ın Akkar kentinde bulunan Irak petrol boru hatlarından sızıntı meydana geldi.

Lübnan'ın Akkar kentinde bulunan Irak petrol boru hatlarından sızıntı meydana geldi.

Ülkenin resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, kuzeydeki Akkar kentinde Irak petrol boru hatlarından sızıntı oldu.

Geçen hafta benzer bir sızıntı yaşanmış ve sorun giderilmişti. Ancak sorunun giderilmesinden bir haftadan kısa bir süre sonra sızıntı yinelendi.

Sızıntının boru hatlarının birinde aşınma sonucu gerçekleştiği aktarılan haber de, petrolün tarım arazilerine, sulama kanallarına ve su drenajına kadar yayıldığına belirtildi.

Bölge sakinleri, tutuşma korkusu nedeniyle ve tarım arazilerinde ortaya çıkan çevresel zararı azaltmak için söz konusu boruların kapsamlı bir şekilde incelenmesi ve onarımı için yetkililere başvurdu.

Lübnan Enerji Bakanlığının teknik ekipleri, 5 Eylül'de, Akkar'daki Irak petrol boru hatlarında aşınma ve yıpranma nedeniyle meydana gelen sızıntıyı onarmıştı.

AA / Mehmet Nuri Uçar - Son Dakika Haberleri
Pençe Kaplan bölgesinde 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Kaplan bölgesinde 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

 PENÇE KAPLAN BÖLGESİNDE 9 PKK'LI, ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

PENÇE KAPLAN BÖLGESİNDE 9 PKK'LI, ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

 Son dakika haber | Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Son dakika haber | Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mustafa Destici Ali Erbaş
Magazin Düm Tek Tek Defne Samyeli
Spor Max Meyer Arda Turan Şenol Güneş
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Kerem Aktürkoğlu Mehmet Kasapoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Lübnan'ın Akkar kentindeki Irak petrol boru hatlarında sızıntı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.09.2021 01:09:21. #1.12#