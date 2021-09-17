Lübnan, IMF'den yaklaşık 1 milyar 140 milyon dolar teslim aldı - Haberler
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Lübnan, IMF'den yaklaşık 1 milyar 140 milyon dolar teslim aldı

AA / Wassim Samih Seifeddine - Haberler | Güncel
Lübnan, IMF'den yaklaşık 1 milyar 140 milyon dolar teslim aldı

Lübnan, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) tahsis ettiği özel çekme hakkından (SDR) 1 milyar 139 milyon dolarlık meblağı teslim aldı.

Lübnan, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) tahsis ettiği özel çekme hakkından (SDR) 1 milyar 139 milyon dolarlık meblağı teslim aldı.

Lübnan Maliye Bakanı Yusuf el-Halil, yaptığı yazılı açıklamada, "Lübnan'ın IMF ile özel çekme hakkından aldığı borçların Maliye Bakanlığı hesabına aktarıldığı Merkez Bankası tarafından tarafıma bildirildi." ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, söz konusu miktarın 1 milyar 139 milyon 437 bin dolar olduğu kaydedildi.

IMF, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede küresel likiditeyi artırmak amacıyla ağustos ayında 650 milyar dolarlık SDR olarak adlandırılan rezerv para biriminin üye ülkelere tahsisinin yürürlüğe girdiğini duyurmuştu.

IMF, 2009 yılında da üye ülkelere küresel mali krizin etkilerini hafifletmek için 250 milyar dolar tutarında SDR rezervi temin etmişti. Lübnan, 2009'da ihtiyacı olmadığından IMF'nin kendisine tahsis ettiği meblağı çekmek istememişti.

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.

Birleşmiş Milletler Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu tarafından 3 Eylül'de yayımlanan araştırma raporunda, Lübnan nüfusunun yüzde 74'ünün yoksulluk çektiğine işaret edilmişti. Raporda, bu oranın 2020 yılında yüzde 55, 2019'de ise yüzde 28 olduğu hatırlatılmıştı.

AA / Wassim Samih Seifeddine - Son Dakika Haberleri
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