Lübnan ile İsrail arasındaki deniz sınırının belirlenmesine yönelik müzakerelerin beşinci turu tamamlandı
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Lübnan ile İsrail arasındaki deniz sınırının belirlenmesine yönelik müzakerelerin beşinci turu tamamlandı

Lübnan ile İsrail arasındaki deniz sınırının belirlenmesine yönelik müzakerelerin beşinci turu tamamlandı
Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi - Haberler | Güncel

Lübnan ile İsrail arasındaki tartışmalı deniz sınırının belirlenmesine yönelik gerçekleştirilen beşinci tur görüşmeleri yaklaşık 5 saat sürdü.

Lübnan ile İsrail arasındaki tartışmalı deniz sınırının belirlenmesine yönelik gerçekleştirilen beşinci tur görüşmeleri yaklaşık 5 saat sürdü.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, Lübnan ve İsrail'i temsil eden heyetlerin, ülkenin güneyinde konuşlu Birleşmiş Milletler (BM) Geçici Görev Gücü (UNIFIL) karargahında dolaylı müzakerelere devam ettiği aktarıldı.

BM himayesinde ve ABD ara buluculuğunda bugün gerçekleştirilen beşinci turun yaklaşık 5 saat sürdüğüne işaret edilen haberde, Lübnan heyetinin, uluslararası denizler hukuku doğrultusunda ülkenin deniz sınırlarını korumaya odaklandığı ifade edildi.

Haberde ayrıca, müzakere oturumunun yapıldığı saatlerde havada ve denizden yoğun güvenlik tedbirlerinin alındığına dikkat çekildi.

Öte yandan Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Mişel Avn, UNIFIL karargahındaki oturumda Lübnan'ı temsil eden heyeti başkent Beyrut'ta kabul etti.

Cumhurbaşkanı Avn, heyetten gelişmeleri dinledikten sonra uluslararası hukuka dayalı Lübnan'ın ulusal çıkar ve istikrarı ile doğal kaynaklarını koruyacak çözüm isteyen müzakerelerin sürdürülmesi yönündeki tutumlarını sürdürme talimatı verdi.

Bu arada ülkenin güneyinde müzakerelerin sürdüğü gündüz saatlerinde, Lübnan'ın kara sularındaki haklarını koruma talebiyle başkent Beyrut'taki Şehitler Meydanı'ndan bir gösteri düzenlendi.

İki ülke arasındaki sınır anlaşmazlığı

Lübnan ile İsrail arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor.

İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı beş bloktan üçünün İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını iddia ediyor.

İsrail ayrıca, 87 kilometre uzunluğundaki Lübnan'ın kara sınırında da Şeba Çiftlikleri ile diğer bazı bölgelerdeki işgalini sürdürüyor.

Lübnan ve İsrail arasındaki sınır ihtilafının çözümü için 2010'dan beri ABD'li yetkililerle süreci yöneten Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, geçen yıl BM himayesinde İsrail'le hem kara hem deniz sınırlarını belirleme müzakereleri için "çerçeve anlaşmasına" varıldığını duyurmuştu.

Bu kapsamda BM himayesinde taraflar arasında 2020'nin son aylarında ilk tur müzakereler gerçekleştirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi

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