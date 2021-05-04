Lübnan ile İsrail arasında deniz sınırı müzakerelerinin beşinci turu başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Lübnan ile İsrail arasında deniz sınırı müzakerelerinin beşinci turu başladı

Anadolu Ajansı / Ali Abdo - Haberler | Güncel

Lübnan ile İsrail arasındaki tartışmalı deniz sınırının belirlenmesine yönelik müzakerelere Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde yeniden başlandığı bildirildi.

Lübnan ile İsrail arasındaki tartışmalı deniz sınırının belirlenmesine yönelik müzakerelere Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde yeniden başlandığı bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, beşinci tur müzakerelere ülkenin güneyinde konuşlu BM Geçici Görev Gücü (UNIFIL) karargahı ev sahipliği yapıyor.

İki ülke arasındaki dolaylı müzakerelerin BM himayesinde ve ABD ara buluculuğunda gerçekleştiğine işaret edilen haberde, Lübnan'ın denizdeki kaynaklarını korumaya çalışacağına vurgu yapıldı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, dün, İsrail'le müzakerelerde ülkesini temsil eden Genelkurmay Başkanı Joseph Avn liderliğindeki heyet ile bir toplantı yapmıştı.

Avn, toplantı sırasında, Lübnan'ın dolaylı müzakerelerin yeniden başlatılmasına yanaşmasının, bölgedeki güven ve istikrarın sürmesine yönelik isteklerinin göstergesi olduğunu söylemişti.

İki ülke arasındaki sınır anlaşmazlığı

Lübnan ile İsrail arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor.

İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı beş bloktan üçünün İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını iddia ediyor.

İsrail ayrıca, 87 kilometre uzunluğundaki Lübnan'ın kara sınırında da Şeba Çiftlikleri ile diğer bazı bölgelerdeki işgalini sürdürüyor.

Lübnan ve İsrail arasındaki sınır ihtilafının çözümü için 2010'dan beri ABD'li yetkililerle süreci yöneten Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, geçen yıl BM himayesinde İsrail'le hem kara hem deniz sınırlarını belirleme müzakereleri için "çerçeve anlaşmasına" varıldığını duyurmuştu.

Bu kapsamda BM himayesinde taraflar arasında 2020'nin son aylarında ilk tur müzakereler gerçekleştirilmişti.

Lübnan ile İsrail arasında deniz sınırı müzakerelerinin beşinci turu başladı
Lübnan ile İsrail arasında deniz sınırı müzakerelerinin beşinci turu başladı
Lübnan ile İsrail arasında deniz sınırı müzakerelerinin beşinci turu başladı
Lübnan ile İsrail arasında deniz sınırı müzakerelerinin beşinci turu başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Abdo

Florida'da okul müdürü 6 yaşındaki kıza kürekle şiddet uyguladı
Florida'da okul müdürü 6 yaşındaki kıza kürekle şiddet uyguladı
Güne yükselişle başlayan dolar 8,30 seviyelerinden işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 8,30 seviyelerinden işlem görüyor
Paterson'ın ilk Türk polis şefi Bayçora'ya ölüm tehditleri gönderen kişi suçunu itiraf etti
Paterson'ın ilk Türk polis şefi Bayçora'ya ölüm tehditleri gönderen kişi suçunu itiraf etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Yaşar Güler Mustafa Şentop Antonio Guterres Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Özcan Deniz Hande Erçel Aleyna Tilki Ayşegül Yıldız
Spor Gökhan Töre Caner Erkin Serdar Aziz Ünal Karaman Halis Özkahya
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Lübnan ile İsrail arasında deniz sınırı müzakerelerinin beşinci turu başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 14:49:07. #1.16#

title