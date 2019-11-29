Lübnan: 'İflasın ya da mali çöküşün eşiğinde değiliz'

29.11.2019 09:41 | Son Güncelleme: 29.11.2019 09:41

On binlerce kişinin yolsuzluk karşıtı protestolarının devam ettiği Lübnan'da Meclis Maliye ve Bütçe Komisyonu, yıl sonuna kadar 2020 mali yılı bütçesinin onaylanmasını istiyor.



Komisyon Başkanı İbrahim Kanaan, bir sonraki hükümetin de bu planı kabul etmesi gerektiğini dile getirdi. Euronews.com'da Görüntüle