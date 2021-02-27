Lübnan için uluslararası konferans çağrısında bulunan Maruni Patriğine halktan destek

Lübnan Maruni Patriği Mar Beşara Butrus er-Rai'nin, Lübnan'a yardım için uluslararası konferans düzenlenmesi çağrısına binlerce kişiden destek geldi.

Ülkedeki siyasi ve ekonomik krize çözüm bulunması amacıyla uluslararası konferans çağrısı yapan Rai'ye destek veren binlerce kişi, başkent Beyrut'un kuzeyindeki Bkerki bölgesinde bulunan Patrikhane önünde toplandı.

Ülkenin farklı bölgelerinden gelen binlerce Lübnanlı, üzerinde "Bkerki bütün Lübnan'ındır" ve "yasa dışı silaha hayır" yazılı dövizler taşıdı ve "ülkede ordu dışında silah istemiyoruz" sloganları attı.

Sünni, Şii ve Dürzilerin önde gelen alimlerinin de katıldığı destek gösterisinde konuşan Patrik Rai, "Hepimiz bir olup Lübnan'ı kurtaracağız." dedi.

Devletin ya da siyasi güçlerin, tarafsızlık politikasını terk etmesinin ülkede yaşanan krizlerin ve savaşların temel sebebi olduğunu söyleyen Rai, şunları kaydetti:

"Tarihi tecrübeler göstermiştir ki, bazıları bölgesel ya da uluslararası bir eksenin tarafını tuttuğunda halk gruplara bölünmüş, anayasa askıya alınmış, devlet işlerliğini kaybetmiş ve savaş çıkmıştır."

"Lübnan'ın tarafsızlığı" ilkesinin değişmez, anayasal bir ilke olması çağrısında bulunan Rai, siyasi çevrelerin yaşanan krizlere çözüm bulamaması ve ülkeyi çöküşe terk etmesi nedeniyle uluslararası toplumdan destek isteme yoluna gittiklerini vurguladı.

Paatrikhane önündeki gösteride 4 Ağustos 2020'de Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamada ve yeni tip koronavirüs (Kovid) nedeniyle hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Maruni Patriği Mar Beşara Butrus er-Rai, 6 Şubat'ta Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde Lübnan'ın desteklenmesi için uluslararası konferans düzenlenmesi çağrısında bulunmuştu.

Semir Caca'dan Patriğe destek

Öte yandan Hristiyan Lübnan Güçleri Partisi Genel Başkanı Semir Caca, başkent Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında Lübnan Maruni Patriği Rai'nin çağrısına "Lübnan'ın egemenliğine zarar verdiği" gerekçesiyle karşı çıkanları eleştirdi.

Caca, "Lübnan, yeniden kalkınmak için, Lübnanlıların yeniden onurlu bir şekilde yaşaması için Arap ülkeleri ve uluslararası toplumdaki dostlarından yardım istediğinde ülkenin egemenliği ihlal edilmiş mi oluyor?" ifadelerini kullandı.

"Suriye güçlerinin yerini Hizbullah aldı"

Semir Caca, Lübnan'da hali hazırdaki yönetimin 2005 öncesiyle aynı olduğuna işaret ederek, Hizbullah'ın ülkeden çekilen Suriye güçlerine alternatif olduğunu söyledi.

Lübnan'daki Suriye güçlerinin 2005 yılında ülkeden ayrılmasını hatırlatan Caca, "Eski Cumhurbaşkanı Emil Lahud'un yerini bugün Mişel Avn aldı ama yönetim, eski Lübnan-Suriye emniyet yönetiminin aynısı. Yüzler değişti ama 2005'te ülkeden ayrılan Suriye güçlerinin yerini Hizbullah'ın almasından başka bir şey değişmedi." ifadelerini kullandı.

Suriye, iç savaşın ardından 1976 yılında Lübnan'a barış gücü askerleri yerleştirmiş, 1990'da savaş bittikten sonra da 40 bin civarında asker bu topraklarda kalmış, 2005'te ülkeden tamamen ayrılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu